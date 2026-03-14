«Звёздный путь: Год первый» — что за проект будущего сериала

Один из создателей сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Генри Алонсо Майерс рассказал о проекте следующего сериала по этой вселенной.
Он должен называться «Звёздный путь: Год первый» и продолжать «Странные новые миры». Сериал рассказал бы о том, как Джеймс Т. Кирк начинал командовать звездолётом «Энтерпрайз» Пол Уэсли, игравший Кирка, в нём должен будет вернуться уже на главную роль, как новый капитан. Судя по всему, в составе в таком случае могут остаться и актёры, игравшие в «Странных новых мирах» Спока, Ухуру, Скотти и других каноничных членов экипажа из оригинального сериала.
Пол Уэсли в роли Кирка
Этот проект Майерс и его коллега Акива Голдсман уже предложили продюсерам студии Paramount.
Генри Алонсо Майерс
Да, мы им уже многое дали. Это теперь в их руках. Они изучают тему, пытаются принять решение. Знаете, наш сериал очень многие любят и, конечно же, очень многие любят «Звёздный путь».
Мы считаем, что сериал будет отличный. Это будет следующая глава для «Звёздного пути», для истории, которую мы рассказывали. Но это не в наших руках.
Наши декорации пока ещё не уничтожены. Вот всё, что я могу сказать.
«Странные новые миры» закончатся на пятом сезоне, съёмки которого уже завершились. В начале года на ТВ вышел не столь успешный сериал «Академия Звёздного флота», второй сезон которого тоже уже снят. Пока что никаких сериалов по «Звёздному пути» в производстве больше нет.