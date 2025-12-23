«Звёздный путь: Странные новые миры» закрывается: закончились съёмки финального сезона

Энсон Маунт, играющий роль капитана Пайка, рассказал в соцсетях, что съёмки финального, пятого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» завершились. Команда попрощалась, и на этом сериал закончен.
Энсон Маунт
Прошлой ночью примерно в 23:15 по Нью-Йорку, мистер Акива Голдсман произнёс последнее «Снято». Было пролито много слёз, было много обнимашек, но все улыбались и гордились своей работой (которую ещё предстоит увидеть тем, кто по ту сторону занавеса).
За свою карьеру я узнал две вещи: 1) Актёрство — это служба, и 2) лидерство — тоже. Спасибо, что позволили мне посидеть в капитанском кресле. Попутного ветра в паруса вам, друзья. Пайк, конец связи. ❤️🖖
Впрочем, зрители увидят финал ещё не скоро. В 2025 году вышел только третий сезон, а в 2026-м выйдет четвёртый.
Из современных сериалов «Странные новые миры» считались наиболее близкими к классическому «Звёздному пути». Сериал рассказывал о путешествиях, открытиях и сложных моральных выборах команды звездолёта «Энтерпрайз», в которой были как персонажи из старых сериалов, так и новые. Сериал был изначально спланирован на пять сезонов, так что сериал не внезапно закрывается, а завершается по изначальному замыслу.