«Звёздный путь: Странные новые миры» закрывается: закончились съёмки финального сезона

Прошлой ночью примерно в 23:15 по Нью-Йорку, мистер Акива Голдсман произнёс последнее «Снято». Было пролито много слёз, было много обнимашек, но все улыбались и гордились своей работой (которую ещё предстоит увидеть тем, кто по ту сторону занавеса). За свою карьеру я узнал две вещи: 1) Актёрство — это служба, и 2) лидерство — тоже. Спасибо, что позволили мне посидеть в капитанском кресле. Попутного ветра в паруса вам, друзья. Пайк, конец связи. ❤️🖖