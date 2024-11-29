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Энтузиасты выпустили немую сказку «Снегурочка» от мастера кукольной анимации Владислава Старевича

Дмитрий Кинский
25 декабря 13:16
108
1 минута на чтение
Команда From Outer Space, занимающаяся оцифровкой и реставрацией редких отечественных фильмов, опубликовала немую сказку «Снегурочка» 1914 года.
Это один из немногих сохранившихся лайв-экшен фильмов мастера кукольной анимации Владислава Старевича.
Энтузиасты из From Outer Space в процессе оцифровки решили подарить картине звучание. В качестве экспериментального саундтрека они использовали записи Финно-угорского Шаманского Оркестра УМПУ.
В основу сказки легла пьеса Александра Островского, по сюжету которой Снегурочка захотела пожить среди людей.
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Дмитрий Кинский

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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

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  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:18дней
Подписаться
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