В марте 2018 года выходит экранизация фантастического романа о виртуальной реальности Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться». Фильм снимает легендарный режиссёр Стивен Спилберг, который, в первую очередь, известен своими фантастическими картинами. У фильма есть все шансы не только окупиться в прокате, но и стать началом новой франшизы. Ведь Эрнест Клайн уже работает над продолжением книги, и не исключено, что она ляжет в основу ещё одной ленты.

Об этом сообщил Клайн в эфире на стриме в «Фейсбуке». Его спросили, пишет ли он продолжение романа, и автор ответил утвердительно:

Всё верно. Я не могу раскрывать подробности, но для писателя нет вдохновения лучше, чем возвращение в свой мир. Причём в то же время, когда Стивен Спилберг претворяет его в жизнь. Писатель Эрнест Клайн

Других деталей и дату выхода у него узнать не удалось. Разве что Клайн подчеркнул, что он отталкивается от некоторых идей Спилберга.

Увы, на ум сразу же приходит печальный опыт писателя после «Первому игроку приготовиться». Если дебютный роман снискал популярность, то следующая книга под названием «Армада» только разочаровала читателей. Хоть она и не продолжает «Первому игроку приготовиться», в ней поднимается ровно та же тематика — заигрывание с читателем на ностальгии и любви к видеоиграм. Правда, выполнено это намного хуже, вплоть до заимствования и самокопирования.