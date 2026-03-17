«Эталон в жанре супергероики» —критикам понравился четвертый сезон «Неуязвимого»

Четвертый сезон «Неуязвимого» получил 100% свежести на сайте Rotten Tomatoes — на базе 14 отзывов от критиков.
Премьера состоится 18 марта.
FandomWire
«Неуязвимый» остается одним их лучших сериалов на ТВ. Экшен стал лучше, ставки высоки как никогда, и война в самом разгаре. И все же именно эмоции и взаимоотношения между персонажами делают «Неуязвимого» нашим любимым сериалом.
IGN
Несмотря на некоторые шероховатости и ненужные отклонения от курса, четвертый сезон оправдывает свою стоимость. Это одновременно самая масштабная и самая камерная история на сегодняшний день.
Screen Rant
Это кульминация нескольких многосезонных сюжетных линий, которые ничего бы не значили, если бы их концовки не были действительно хорошими. Не бойтесь, четвертый сезон справляется со своей работой.
GamesRadar+
Сериал доказывает, что он — эталон в жанре супергероики. В четвертом сезоне Марк оказывается на пределе своих возможностей, это особенно заметно по двум превосходным эпизодам.
