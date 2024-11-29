«Это живой труп» — режиссер «Носферату» про образ графа Орлока

У нас есть новый образ вампира, и мы хотели усилить напряжение, чтобы люди были взволнованы. Даже в фильме Орлок старается оставаться в тени, потому что не хочет, чтобы его гость увидел живой труп. Вы бы и сами, наверное, хотели сохранить это в тайне.