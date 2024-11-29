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«Это живой труп» — режиссер «Носферату» про образ графа Орлока

Андрей Квасков
24 декабря 20:00
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Режиссер «Носферату» Роберт Эггерс в беседе с GamesRadar+ рассказал, почему команда решила сохранить в тайне внешность вампира до самой премьеры.
Роберт Эггерс
У нас есть новый образ вампира, и мы хотели усилить напряжение, чтобы люди были взволнованы. Даже в фильме Орлок старается оставаться в тени, потому что не хочет, чтобы его гость увидел живой труп. Вы бы и сами, наверное, хотели сохранить это в тайне.
Эггерс надеется, что облик персонажа Билла Скарсгарда останется тайной для зрителей. Сам образ вампира будет сильно отличаться от оригинального фильма, в то время как история верна своим корням.

Мировой прокат «Носферату» стартует 25 декабря.

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Андрей Квасков
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
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