«Это начало конца» — русский трейлер «Войны миров: Вторжение»

Кинокомпания «Вольга» представила локализованный трейлер «Войны миров: Вторжение» по мотивам романа Герберта Уэллса.
По сюжету трое студентов-астрономов отправляются на поиски упавшего метеорита, которым оказывается корабль пришельцев, и оказываются в эпицентре военных действий.
Режиссером выступает Джунаид Сайед, работавший над визуальными эффектами «Интерстеллара» и «Тора 2: Царство тьмы».
Премьера в России состоится 27 апреля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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