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«Это спаситель MCU» — первые обзоры сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Андрей Квасков
5 марта 14:36
258
1 минута на чтение

На Disney+ состоялась премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Некоторые назвали его триумфальным возвращением Marvel, не уступающим оригиналу от Netflix.

На момент написания материала у шоу уже 9,4 балла на IMD и 83% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Многие оценили более мрачный тон повествования и накал жестокости, который не свойственен проектам MCU. «Рожденный заново» умело развил все то, за что любили оригинал, а сочетание супрегеройской истории и юридической драмы остается выигрышной формулой.

Отдельно критики выделили великолепную актерскую игру Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио, которые повторили роли Мэтта Мердока и Кингпина.

Dexerto
Шоу ощущается как возрождение киновселенной Marvel. Он смелый, взрослый и настолько свирепый, что вы можете только мечтать. Человек без страха вернулся, и он может стать спасителем франшизы.
FandomWire
«Рожденный заново» несомненно, отличается от своего предшественника, но сохраняет его лучшие черты, чтобы ощущаться как долгожданное возвращение.
Пока что вышло два эпизода из девяти. Шоу уже  продлили на второй сезон.

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Андрей Квасков
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