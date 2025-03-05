«Это спаситель MCU» — первые обзоры сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

На Disney+ состоялась премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Некоторые назвали его триумфальным возвращением Marvel, не уступающим оригиналу от Netflix.

На момент написания материала у шоу уже 9,4 балла на IMD и 83% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Многие оценили более мрачный тон повествования и накал жестокости, который не свойственен проектам MCU. «Рожденный заново» умело развил все то, за что любили оригинал, а сочетание супрегеройской истории и юридической драмы остается выигрышной формулой.

Отдельно критики выделили великолепную актерскую игру Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио, которые повторили роли Мэтта Мердока и Кингпина.