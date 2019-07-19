В середине июля сценарист и продюсер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич дала своё первое небольшое интервью изданию EW перед презентацией шоу над Comic-Con в Сан-Диего.

Сюжет и персонажи

Сериал снят в первую очередь по книгам. Netflix, как и CD Projekt Red, адаптирует цикл романов, но авторы сериала пошли по другому пути. По словам Лорен Хиссрич, в «Ведьмаке» много масштабного действия, но именно короткие рассказы положили начало построению мира. На этом и сосредоточится первый сезон.

В первом сезоне нет главного антагониста. Задумка в том, чтобы зрители сопереживали совсем неожиданным персонажам.

Это «взрослый сериал», но для шоураннера было важно, чтобы насилие и секс двигали историю, а не просто тратили экранное время.

В сериале будет много монстров, поскольку они важны для истории.

У Йеннифэр будет больше времени, чем в книгах. В саге некоторые эпизоды её жизни даны лишь через воспоминания, а для экранизации отсняли полноценные флэшбеки.

В книгах Геральт молчалив, но для главного героя в сериале такой подход неуместен. По словам Хиссрич, она написала много диалогов для Геральта, но Генри Кэвилл отверг большинство из них, и они начали редактировать сценарий вместе.

У Кэвилла будут жёлтые глаза, которые так хотят видеть фанаты. Шоураннер обещает, что зрителей впечатлит его образ.

Общее

Для Лорен Хиссрич одной из самых прекрасных вещей в адаптации книг стала история семьи — Геральта, Йеннифэр и Цири. По её словам, если убрать из «Ведьмака» элементы фэнтези, насилие и секс, то останутся только эти три персонажа, которые нуждаются друг в друге.

Генри Кэвилл говорил о своём желании сыграть Геральта Лорен Хиссрич ещё до того, как она начала писать сценарий. Он был первым, с кем она говорила о роли. О кастинге тогда никто ещё даже не думал. В итоге, шоураннер отсмотрела пробы ещё 207 кандидатов, и выбрала Кэвилла. Как говорит Хиссрич, Кэвилл воплощает Геральта так, как, по её мнению, никто бы не смог.

Кэвилл — большой фанат серии, он читал книги и играл в видеоигры.

Фрейе Аллан (Цири) предложили роль в тот же день, когда её нашли. По словам Хиссрич, актриса смогла привнести глубину характера.

Лорен Хиссрич понимает, что у фанатов есть своё мнение относительно кастинга, но команда не собиралась делать всех счастливыми.

Ориентировочно первый трейлер «Ведьмака» покажут на фестивале Comic-Con в Сан-Диего уже 19 июля. Вероятно, тогда же назовут дату релиза — пока что известно, что шоу выйдет в конце 2019-го.