Трейлер и дата выхода полнометражной фан-экранизации «Ведьмака»

Команда польских энтузиастов опубликовала новый трейлер своего полнометражного фильма по мотивам Саги о Ведьмаке Анджея Сапковского. На польском картина называется Pół Wieku Poezji Później («На полвека поэзии позже»), а на английском — Alzur’s Legacy («Наследие Алзура»). В ролике фанаты раскрыли дату выхода — 30 ноября этого года (доступны русские субтитры).

«На полвека поэзии позже» — некоммерческая работа, которая выйдет сразу на YouTube, где её смогут посмотреть все желающие. Главный лозунг фильма — «от фанатов и для фанатов»; никто из актёров или съёмочной команды не получил денег за картину.

Первоначально авторы планировали представить короткометражку длительностью 50 минут ещё в конце июня, но в итоге они собрали чуть больше денег и отсняли большую битву в Каэр Морхене и последнюю дуэль Ламберта. Кроме него, в фильме также будут фигурировать Трисс, Весемир и другие герои саги. Действие картины развернётся спустя десятилетия после событий книг.

Примечательно, что где-то в это же время — в конце 2019-го — Netflix представит свой сериал по «Ведьмаку» с Генри Кэвиллом в роли Геральта.