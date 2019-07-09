Польское издание Antyradio рассказало о забавной готовящейся акции. На местном форуме Wykop (что-то вроде Reddit и «Пикабу») польские зрители и поклонники саги «Ведьмака» обсуждают интернет-диверсию.

К релизу сериала от Netflix они хотят выложить на популярные торрент-трекеры эпизоды со старым сериалом про Ведьмака с Михалом Жебровским в главной роли. Так энтузиасты собираются «потроллить» пиратов, которые планируют смотреть новое шоу нелегально.

Фанаты обсуждают несколько идей. Прежде всего, в выходных данных нужно указать американское производство и соответствующих шоураннеров. Кроме того, проскакивает идея выложить польский сериал на торренты за несколько дней до официального релиза американского сериала — а в раздачу добавить заголовок LEAK («Утечка»).

Точной даты выхода у «Ведьмака» от Netflix всё ещё нет — известно только, что он увидит свет до конца 2019-го. Ранее в сети появились первые промо-кадры с главными героями — Геральтом, Йеннифэр и Цири.