Пользователи соцсетей высмеяли предполагаемые «резиновые» доспехи из «Ведьмака» Netflix Кот-редактор 29.05.2019 Избранное, Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Пользователи соцсети в последние дни начали активно обсуждать фотографии, на которых изображены предполагаемые бойцы государства Нильфгаард из грядущей адаптации «Ведьмака» от Netflix. Первоначально изображения опубликовал портал Redanian Intelligence, на котором поклонники собирают всю доступную информацию о шоу. Эти фотографии сделали актёры массовки в своих социальных сетях. Помимо самих бойцов на фото можно различить и виды лагеря Нильфгаарда. Многие поклонники оригинальной саги остались недовольны реквизитом — уж очень дёшево он выглядит, не говоря уже о сравнении с образами из видеоигр. Эта Нильфгардская броня похожа на костюм каких-нить крабочеловеков из старых фильмов. Который сел после стирки. Ведьмак от нетфликс кажется таки будет пепцом каким-то. На что еще похожа эта броня? https://t.co/eYfJstAuq4 — Vitally Golovanov (@vitallygolovano) May 28, 2019 Holy shit, this is what the armor for the Nilfgaardians looks like in the new Witcher Netflix series. What the FUCK were they thinking!? For comparison's sake, here's from the games. pic.twitter.com/c1GZHXIsEC — Weaponized Nerd Rage (@WeaponizedRage) May 29, 2019 Вашу мать! Это — броня Нильфгаарда из грядущего сериала «Ведьмак» от Netflix. О чём они, нахрен, думают?! Для сравнения, вот образ из игр. "The Witcher" Nilfgaardian armor in game on left. Netflix "adaptation" on right. I know it's a meme to shit on Netflix and their inability to adapt things to live action, but honestly… Who approved this? How does this even happen? So many questions. #TheWitcherNetflix pic.twitter.com/KafW5ByuVH — Darren Lim Geers (@GeersArt) May 28, 2019 Броня нильфгаардцев из игр по «Ведьмаку» слева. Справа — «адаптация» от Netflix. Я знаю этот мем про Netflix и их неспособность снимать игровые сериалы по вселенным, но если честно… Кто это одобрил? Как это произошло? Так много вопросов. The Witcher 3’s Nilfgaardian Armor versus the leak from The Witcher Netflix series. It looks like an actual trash bag, bro. pic.twitter.com/FxXraEEJaC — Matty 😎 (@G27Status) May 27, 2019 Броня Нильфгаарда из «Ведьмака 3» слева и утёкший снимок из сериала по «Ведьмаку» справа. Чуваки, она реально выглядит как куча мусора. Larpers make better Nilfgaardian armor. pic.twitter.com/NVukJUYXtK — Arutima (@Arutima) May 27, 2019 Даже игроки в полевые ролёвки делают броню лучше. Впрочем, кое-кто из поклонников саги подошёл к ситуации с юмором: I'm now waiting for the obligatory Nilfgaardian wrinkly armor mod for The Witcher 3. — UraniumRailroad (@UraniumRailroad) May 28, 2019 Теперь я жду обязательного мода для «Ведьмака 3», который меняет внешний вид нильфгаардской брони. На момент публикации заметки такого мода в базе данных Nexus ещё не появилось. Очевидно, что на фотографиях показан неокончательный дизайн брони — мы не знаем, как она будет выглядит в сериале. Не исключено, что на изображениях запечатлены какие-нибудь бандиты. Впрочем, если это всё-таки окажется броня Нильфгаарда и авторы запланировали доработать её на этапе постпродакшена, то команде стоит поторопиться — выход первого сезона шоу запланирован ещё до конца 2019 года. Читайте также Новые сериалы 2019: «Ведьмак», «Хранители» и другие 17.12.2018 Сериалы по Пратчетту и Гейману, «Хранителям» и «Звёздным войнам», два мистических детектива и «святой грааль» фэнтези-экранизаций — «Ведьмак». Видео: пользователь Reddit заснял съёмки сериала «Ведьмак» от Netflix 11.04.2019 Он запечатлил актрису, играющую роль Йеннифер, и предполагаемого Вильгефорца. «Красивый костюм и грим»: Анджей Сапковский о съёмках сериала «Ведьмак» от Netflix 23.04.2019 Писатель считает, что сценарий экранизации получилась хуже, чем его книги. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: