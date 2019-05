Пользователи соцсети в последние дни начали активно обсуждать фотографии, на которых изображены предполагаемые бойцы государства Нильфгаард из грядущей адаптации «Ведьмака» от Netflix. Первоначально изображения опубликовал портал Redanian Intelligence, на котором поклонники собирают всю доступную информацию о шоу. Эти фотографии сделали актёры массовки в своих социальных сетях.

Помимо самих бойцов на фото можно различить и виды лагеря Нильфгаарда.

Многие поклонники оригинальной саги остались недовольны реквизитом — уж очень дёшево он выглядит, не говоря уже о сравнении с образами из видеоигр.

Holy shit, this is what the armor for the Nilfgaardians looks like in the new Witcher Netflix series. What the FUCK were they thinking!? For comparison's sake, here's from the games. pic.twitter.com/c1GZHXIsEC

Вашу мать! Это — броня Нильфгаарда из грядущего сериала «Ведьмак» от Netflix. О чём они, нахрен, думают?! Для сравнения, вот образ из игр.

"The Witcher" Nilfgaardian armor in game on left. Netflix "adaptation" on right. I know it's a meme to shit on Netflix and their inability to adapt things to live action, but honestly…

Who approved this? How does this even happen? So many questions. #TheWitcherNetflix pic.twitter.com/KafW5ByuVH

— Darren Lim Geers (@GeersArt) May 28, 2019