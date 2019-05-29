Пользователи соцсети в последние дни начали активно обсуждать фотографии, на которых изображены предполагаемые бойцы государства Нильфгаард из грядущей адаптации «Ведьмака» от Netflix. Первоначально изображения опубликовал портал Redanian Intelligence, на котором поклонники собирают всю доступную информацию о шоу. Эти фотографии сделали актёры массовки в своих социальных сетях.

Помимо самих бойцов на фото можно различить и виды лагеря Нильфгаарда.

Многие поклонники оригинальной саги остались недовольны реквизитом — уж очень дёшево он выглядит, не говоря уже о сравнении с образами из видеоигр.

Эта Нильфгардская броня похожа на костюм каких-нить крабочеловеков из старых фильмов. Который сел после стирки. Ведьмак от нетфликс кажется таки будет пепцом каким-то. На что еще похожа эта броня? https://t.co/eYfJstAuq4 — Vitally Golovanov (@vitallygolovano) May 28, 2019

Holy shit, this is what the armor for the Nilfgaardians looks like in the new Witcher Netflix series. What the FUCK were they thinking!? For comparison's sake, here's from the games. pic.twitter.com/c1GZHXIsEC — Weaponized Nerd Rage (@WeaponizedRage) May 29, 2019

Вашу мать! Это — броня Нильфгаарда из грядущего сериала «Ведьмак» от Netflix. О чём они, нахрен, думают?! Для сравнения, вот образ из игр.

"The Witcher" Nilfgaardian armor in game on left. Netflix "adaptation" on right. I know it's a meme to shit on Netflix and their inability to adapt things to live action, but honestly… Who approved this? How does this even happen? So many questions. #TheWitcherNetflix pic.twitter.com/KafW5ByuVH — Darren Lim Geers (@GeersArt) May 28, 2019

Броня нильфгаардцев из игр по «Ведьмаку» слева. Справа — «адаптация» от Netflix. Я знаю этот мем про Netflix и их неспособность снимать игровые сериалы по вселенным, но если честно… Кто это одобрил? Как это произошло? Так много вопросов.

The Witcher 3’s Nilfgaardian Armor versus the leak from The Witcher Netflix series. It looks like an actual trash bag, bro. pic.twitter.com/FxXraEEJaC — Matty 😎 (@G27Status) May 27, 2019

Броня Нильфгаарда из «Ведьмака 3» слева и утёкший снимок из сериала по «Ведьмаку» справа. Чуваки, она реально выглядит как куча мусора.

Larpers make better Nilfgaardian armor. pic.twitter.com/NVukJUYXtK — Arutima (@Arutima) May 27, 2019

Даже игроки в полевые ролёвки делают броню лучше.

Впрочем, кое-кто из поклонников саги подошёл к ситуации с юмором:

I'm now waiting for the obligatory Nilfgaardian wrinkly armor mod for The Witcher 3. — UraniumRailroad (@UraniumRailroad) May 28, 2019

Теперь я жду обязательного мода для «Ведьмака 3», который меняет внешний вид нильфгаардской брони.

На момент публикации заметки такого мода в базе данных Nexus ещё не появилось.

Очевидно, что на фотографиях показан неокончательный дизайн брони — мы не знаем, как она будет выглядит в сериале. Не исключено, что на изображениях запечатлены какие-нибудь бандиты. Впрочем, если это всё-таки окажется броня Нильфгаарда и авторы запланировали доработать её на этапе постпродакшена, то команде стоит поторопиться — выход первого сезона шоу запланирован ещё до конца 2019 года.