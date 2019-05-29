Пользователи соцсети в последние дни начали активно обсуждать фотографии, на которых изображены предполагаемые бойцы государства Нильфгаард из грядущей адаптации «Ведьмака» от Netflix. Первоначально изображения опубликовал портал Redanian Intelligence, на котором поклонники собирают всю доступную информацию о шоу. Эти фотографии сделали актёры массовки в своих социальных сетях.

Помимо самих бойцов на фото можно различить и виды лагеря Нильфгаарда.

Многие поклонники оригинальной саги остались недовольны реквизитом — уж очень дёшево он выглядит, не говоря уже о сравнении с образами из видеоигр.

Вашу мать! Это — броня Нильфгаарда из грядущего сериала «Ведьмак» от Netflix. О чём они, нахрен, думают?! Для сравнения, вот образ из игр.

Броня нильфгаардцев из игр по «Ведьмаку» слева. Справа — «адаптация» от Netflix. Я знаю этот мем про Netflix и их неспособность снимать игровые сериалы по вселенным, но если честно… Кто это одобрил? Как это произошло? Так много вопросов.

Броня Нильфгаарда из «Ведьмака 3» слева и утёкший снимок из сериала по «Ведьмаку» справа. Чуваки, она реально выглядит как куча мусора. 

Даже игроки в полевые ролёвки делают броню лучше.

Впрочем, кое-кто из поклонников саги подошёл к ситуации с юмором:

Теперь я жду обязательного мода для «Ведьмака 3», который меняет внешний вид нильфгаардской брони. 

На момент публикации заметки такого мода в базе данных Nexus ещё не появилось.

Очевидно, что на фотографиях показан неокончательный дизайн брони — мы не знаем, как она будет выглядит в сериале. Не исключено, что на изображениях запечатлены какие-нибудь бандиты. Впрочем, если это всё-таки окажется броня Нильфгаарда и авторы запланировали доработать её на этапе постпродакшена, то команде стоит поторопиться — выход первого сезона шоу запланирован ещё до конца 2019 года.

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Кот-редактор
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