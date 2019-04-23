В середине апреля в сети появилось видеоинтервью, где писатель Анджей Сапковский беседует с представителями Лодзинского университета — когда-то он окончил этот вуз. Знаменитого фантаста расспросили про учёбу, про писательскую карьеру, и, конечно, про впечатления от визита на съёмочную площадку сериала «Ведьмак» в Венгрии (этот отрывок начинается с 33:57).

Прежде всего, писатель удивился техническому прогрессу. Он отмечает, что на площадке больше нет режиссёра в классическом понимании — с рупором и в кресле. За всем следят компьютеры, а «зелёный экран» можно увидеть даже на натурных съёмках. Сапковский также приятно удивился качеству нынешних компьютерных технологий, которые были использованы для реализации спецэффектов.

Там выстроено пять огромных павильонов, по-настоящему огромных, и всё происходит в них. И говорят, это не самая большая киноплощадка в Венгрии Анджей Сапковский

Фантаст также встретился с Генри Кэвиллом — ведьмаком Геральтом из сериала. Писатель описал образ героя так: «Красивый костюм и грим».

Сапковский также подтвердил, что не работал над сценарием сериала, но прочёл готовый текст шоураннера Лорен Хиссрич. Материал ему понравился, однако он всё равно считает, что текст «далёк от его произведений». Впрочем, Сапковский уверен, что адаптации всегда получаются хуже оригинала.

Поначалу я радовался каждой экранизации, потому что чувствовал, что меня заметили и оценили. К тому же приятно было получить больше деньжат, ведь писательство — одна из самых нищих профессий в стране. Теперь, к счастью, я не нуждаюсь ни в том, ни в другом. Соглашаюсь на экранизацию и даю другим творцам творческую свободу. Я предполагаю, что если художник за что-то берётся, то он представляет, что делает, так что я не стою у него над душой и не тычу пальцем, что именно надо поменять. Анджей Сапковский

В середине апреля Deadline с ссылкой на цитату топ-менеджера Netflix рассказал, что «Ведьмак» должен выйти уже в четвёртом квартале 2019 года.

Спасибо за наводку и перевод цитат «Игромании».