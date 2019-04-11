В середине апреля пользователь Reddit опубликовал видео со съёмок сериала «Ведьмак» от Netflix. Ему удалось пробраться к замку Огродзенец (Ogrodzieniec) в Польше, где сейчас снимают шоу — на это указывает твиттер шоураннера Лорен Хиссрич.

Зрителю удалось заснять съёмки какого-то эпизода в замке. В объектив попала съёмочная команда, включая операторов, осветителей и помощников, а также — несколько актёров. В видео точно можно различить Аню Чалотру, которая играет Йеннифер (0:56). Кроме того, автор видео предполагает, что ему удалось «поймать» и Вильгефорца. По слухам, роль колдуна исполняет Махеш Джаду (Mahesh Jadu), игравший в «Марко Поло» и . Недавно поклонники обратили внимание, что актёр сменил образ — возможно, для съёмок.

Аня Чалотра
Махеш Джаду

Пока что у сериала нет точной даты выхода — известно, что шоу увидит свет до конца года. Роль самого ведьмака играет Генри Кэвилл.

Читайте также

Сериал «Ведьмак»: новые пробы, слухи и новости 2

Сериал «Ведьмак»: новые пробы, слухи и новости

 24.08.2018

Возможно, Йеннифер уже найдена.

Netflix выбрал актрис на роли Цири и Йеннифэр 2

Netflix выбрал актрис на роли Цири и Йеннифэр

 10.10.2018

Их сыграют Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Netflix назвал новых актёров, которые снимутся в «Ведьмаке»

Netflix назвал новых актёров, которые снимутся в «Ведьмаке»

 31.10.2018

Трис сыграет Анна Шаффер, а Лютика — Джоуи Бати.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики