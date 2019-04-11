В середине апреля пользователь Reddit опубликовал видео со съёмок сериала «Ведьмак» от Netflix. Ему удалось пробраться к замку Огродзенец (Ogrodzieniec) в Польше, где сейчас снимают шоу — на это указывает твиттер шоураннера Лорен Хиссрич.

Зрителю удалось заснять съёмки какого-то эпизода в замке. В объектив попала съёмочная команда, включая операторов, осветителей и помощников, а также — несколько актёров. В видео точно можно различить Аню Чалотру, которая играет Йеннифер (0:56). Кроме того, автор видео предполагает, что ему удалось «поймать» и Вильгефорца. По слухам, роль колдуна исполняет Махеш Джаду (Mahesh Jadu), игравший в «Марко Поло» и . Недавно поклонники обратили внимание, что актёр сменил образ — возможно, для съёмок.

Аня Чалотра Махеш Джаду

Пока что у сериала нет точной даты выхода — известно, что шоу увидит свет до конца года. Роль самого ведьмака играет Генри Кэвилл.