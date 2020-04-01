На YouTube-канале Mr Sunday Movies вышла анимация по «Звездным войнам», авторы которой решили экранизировать оригинальный сценарий девятого эпизода. А поскольку его нет в открытом доступе, они опирались на рассказы авторов и концепт-арты.
Изначально сценарий написал Колин Треворроу, который в конечном итоге оставил пост режиссера из-за творческих разногласий с Disney. Его версия картины сильно отличается от финальной.
Так, фильм носил название «Дуэль судеб». Никакого Палпатина в нем не было, а его сюжет был завязан на противостоянии Рей и Кайло Рена, который, как оказалось, убил ее родителей по приказу Сноука. Впрочем, антагонист все равно жертвует свой жизнью ради главной героини, после чего она встречается в астрале с Люком Скайуокером, Оби-Ваном Кеноби и мастером Йодой.
Еще пара деталей: Колин хотел, чтобы Рен сразился с видением Дарта Вейдера. А у Рей должна была быть полноценная любовная линия с По Дэмероном.
Напомним, девятый эпизод «Звездный войн» раскритиковали как журналисты, так и обычные зрители. На сайте Metacritic у него 53 балла из 100 возможных. Сейчас фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.
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