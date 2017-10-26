Наконец-то новые сведения об экранизации фэнтезийного цикла «Хроники убийцы короля» писателя Патрика Ротфусса. Портал Entertainment Weekly сообщает, что кабельный канал Showtime приступил к разработке сериала по мотивам книг.

В кресле исполнительного продюсера сидит талантливый актёр, сценарист, композитор и постановщик Бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда. Он же будет отвечать за музыкальное сопровождение в сериале. Шоураннером проекта назначен сценарист и продюсер Джон Роджерс («Воздействие»). Сообщается, что первый сезон сериала покажет события до первого тома цикла «Имя ветра».

«Хроники убийцы короля» — одна из самых захватывающих фэнтези-историй, которые я когда-либо читал. Я ужасно взволнован, ведь мне предстоит перенести все образы и звуки чудесного мира Темерант на экран. Композитор Лин-Мануэль Миранда

«Хроники убийцы короля» — это цикл классического фэнтези про странствующего барда Квоута, который учится магии и мстит за свою семью. Книги примечательны не столько сюжетом (он довольно стандартный), сколько действительно волшебной атмосферой, авторским стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страх мудреца».

Первые сведения об экранизации фэнтезийного цикла Патрика Ротфусса «Хроники убийцы короля» появились ещё давно. Сперва писатель продал права студии Fox, которая хотела сделать сериал, но время вышло и права вернулись к Ротфуссу. Затем, в 2015 году, их купила Lionsgate, потому что хотела сделать мультимедийную франшизу, запустить фильм и сериал. В конце 2016 сообщалось, что к проекту присоединился Лин-Мануэль Миранда, но с тех никаких новостей больше не поступало. Надеемся, что проект выберется из производственного ада и мы увидим на экране достойный фэнтези-сериал.