Фильм о Глиноликом будет хоррором с рейтингом R

Все наши проекты DC Studios очень отличаются друг от друга. У нас есть «Супермен», довольно суровый второй сезон «Миротворца» с рейтингом R. «Фонари» — достаточно приземленное шоу, «Супергерл» — космическая фантастика и «Глиноликий», который станет настоящим фильмом ужасов с рейтингом R. И, знаете, я хочу, чтобы эти проекты были уникальными.