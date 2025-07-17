Фильм о Глиноликом будет хоррором с рейтингом R

Джеймс Ганн поделился деталями будущих проектов перезапущенной киновселенной DC. По словам режиссера, у него нет общих шаблонов, поэтому каждый фильм и сериал будут отличаться по тону и авторскому видению.
Джеймс Ганн
Все наши проекты DC Studios очень отличаются друг от друга. У нас есть «Супермен», довольно суровый второй сезон «Миротворца» с рейтингом R. «Фонари» — достаточно приземленное шоу, «Супергерл» — космическая фантастика и «Глиноликий», который станет настоящим фильмом ужасов с рейтингом R.
И, знаете, я хочу, чтобы эти проекты были уникальными.
«Миротворец» вернется 21 августа этого года, в то время как «Супергёрл» выйдет 26 июня, а «Глиноликий» ожидается 11 сентября.
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