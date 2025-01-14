Финальный трейлер хоррора «Присутствие» Стивена Содерберга

Компания NEON представила финальный трейлер хоррора «Присутствие» (Presence
) Стивена Содерберга («Заражение», «Друзья Оушена»).
Лента посвящена семье, которая заселяется в дом, населенный призраком. История будет рассказана от лица самого духа.
«Присутствие» получило 88% одобрения на Rotten Tomatoes. Большинство критиков оценило необычную перспективу истории и сошлись во мнении, что у Содерберга получилось оставить авторский след в жанре хорроров.
Российская премьера фильма ожидается 23 января. Главные роли в фильме сыграли Люси Лью, Крис Салливан, Каллина Лян, Джулия Фокс.