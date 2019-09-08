Финальный трейлер «Доктора Сна»

В сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергуссон в главных ролях. Это экранизация одноимённого романа Стивена Кинга, который продолжал сюжет его же «Сияния».

Сюжет расскажет о Дэниеле Торренсе, сыне свихнувшегося писателя Джека Торренса. Дэниел живёт в нью-йоркском пригороде и работает в местном хосписе. Он всё ещё страдает от психологической травмы из-за событий, которые произошли много десятилетий назад. При помощи своего дара Сияния он облегчает безнадёжно больным уход из жизни.

Режиссёром картины выступил Майк Флэнеган («Призраки дома на холме»). В российский прокат фильм выходит 7 ноября.