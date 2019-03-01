Находка: схема 100 лет научной фантастики На этой запутанной, но очень подробной схеме можно отследить популярность тех или иных тем в научно-фантастической литературе.

Какие сериалы посмотреть? Март 2019 Продолжение циничного детектива про синего единорожка, адаптация вампирской комедии, шоу про орден волшебников, второй сезон «Американских богов» и скандальное возвращение главной передачи про космос.