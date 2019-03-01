Портал Birth.Movies.Death запустил в соцсетях флэшмоб на фотожабы «Скрытый Танос» (Sneaky Thanos), в котором предложил пользователям спрятать безумного титана в кадрах из других фильмов. Так злодей «Войны бесконечности» заглянул в десятки других фильмов: от «Звёздных войн» и «Дредда» и до драмы Альфонса Куарона «Рома».

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов

@briannils

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 2

@JuanCairos

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 4

@ScottWamplerBMD

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 5

@AlanMorlock

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 6

@Howsito

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 9

@DanzNewz

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 10

@ZacharyThomas_F

Сложнее всего искать Таноса на групповых фотографиях

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 1

@BDPribbs01

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 3

@sharnacious

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 8

@DanzNewz

Где же Танос, Джош Бролин?

Флэшмоб: как спрятать Таноса в кадрах из других фильмов 7

@Elizabe96976293

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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