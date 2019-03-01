Портал Birth.Movies.Death запустил в соцсетях флэшмоб на фотожабы «Скрытый Танос» (Sneaky Thanos), в котором предложил пользователям спрятать безумного титана в кадрах из других фильмов. Так злодей «Войны бесконечности» заглянул в десятки других фильмов: от «Звёздных войн» и «Дредда» и до драмы Альфонса Куарона «Рома».
Сложнее всего искать Таноса на групповых фотографиях
Где же Танос, Джош Бролин?
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