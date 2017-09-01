На Венецианском кинофестивале показали новую ленту Гильермо Дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water) — и пресса пришла в восторг! Критикам и журналистам в фильме понравилось абсолютно всё, средний балл на сайте Metacritic равен 97%. Фильм называют лучшей работой Дель Торо со времён «Лабиринта Фавна».

Действие картины разворачивается в 1963 году, во времена Холодной войны. Немая уборщица Элиза работает в секретной правительственной организации, где проводят эксперименты над гуманоидом-амфибией. Элиза знакомится с монстром, пытается узнать его получше и в итоге в него влюбляется.

Telegraph — 100/100

Автор портала Telegraph Робби Коллин поставил ленте высший балл. Он считает, что «Форма воды» — это не только самое «неудобное» киноисследование послевоенной психики американцев со времён «Мастера» Пола Андерсона, но и лучший фильм режиссёра после «Лабиринта Фавна».

[…] Фильм окутывает всех искренностью и теплотой, которые находят отражение в каждом аспекте этой работы: от блестящей операторской работы Дэна Лаустсена и до изящной партитуры Александра Депла. Журналист Робби Коллин

The Hollywood Reporter — 100/100

Обозреватель издания The Hollywood Reporter Дэвид Руни тоже поставил фильму высший балл. По его мнению, Дель Торо продолжает тему готической хоррор-мелодрамы, которую можно было увидеть в «Багровом пике», прошлой картине режиссёра. Но при этом, указывает критик, постановщику удалось избавиться от всех недостатков, вроде плоских персонажей и перегруженного сюжета.

Напротив, новая картина вовсю использует ослепительный дизайн художника Пола Д. Остерберри и изящную операторскую работу Дэна Лаустсена, чтобы воплотить горькую историю, где добро и зло представлены богатыми образами и сыграны первоклассными актёрами. […] Выдающаяся Хоукинс в каждой сцене удивляет прозрачностью своих эмоций и бессовестной страстью. А превосходные работы Дженкинса, Стулбарга, Шеннона и остроумной Спенсер превращают картину в талантливо поставленную историю. Обозреватель Дэвид Руни

The Wrap — 95/100

Журналист портала The Wrap Алонсо Дюральде оценил фильм на 95%. Критик увидел в ленте множество визуальных отсылок и киноцитат из других фильмов: «Красавица и чудовище», «Инопланетянин», «Амели», «Тварь из Чёрной лагуны». Но, по словам автора, режиссёр, как и всегда, создаёт своё видение и формирует свои собственные образы.

В ленте можно найти много всего того, что оценят любители разных жанров, от немого кино и до мюзиклов. Но режиссёр выходит за рамки простого подобия и создаёт фильм, который похож на продукт нашего коллективного бессознательного. В отличие от других постановщиков, воссоздающих эпоху прошлого, Дель Торо не ставит свою любовь к старине выше персонажей и сюжета. Извлеките все эти прекрасные составляющие фильма: вызывающий ностальгию дизайн, тему «изгой против подчинения», цветовую палитру, а также уместное музыкальное сопровождение. И вы увидите, что у ленты останутся сердце и душа, которые пронизывают каждый из этих элементов. Журналист Алонсо Дюральде

CineVue — 80/100

А вот критик портала CineVue Джон Блисдейл поставил фильму «всего» 80/100. Он увидел в ленте небольшой изъян, который мешает назвать «Форму воды» однозначным шедевром.

Возможно, всё потому, что не хватает какой-то искры между монстром и Элизой. Это трудно воспринимать как реальные отношения. Существо не проявляет никакой отдачи, и потому создаётся впечатление, что их связь нужна лишь по сюжету, а не появилась на самом деле. Обозреватель Джон Блисдейл

Увы, в России фильм выходит лишь в январе 2018 года.