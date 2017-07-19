В Сети появился первый трейлер нового триллера от Гильермо Дель Торо «Состояние воды». Посмотрите его прямо сейчас!

Действие фильма разворачивается в 1963 году, во времена Холодной войны. В тайной правительственной лаборатории немая девушка Элиза работает над проектом, который связан с неизвестными амфибиями. Вскоре она сталкивается с ужасающим секретом этого места.

Пожалуй, самое примечательное в этом трейлере — то, насколько он напоминает вселенную Хеллбоя от Дель Торо. Сюжет и впрямь походит на приквел основной дилогии. Более того, Даг Джонсон снова играет амфибию, которая очень похожа на Эйба Сапиена. А ещё можно вспомнить, что в комиксах Бюро паранормальных расследований и обороны (B.P.R.D.) содержало Эйба в очень похожей капсуле:

Звучит слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду. Как бы то ни было, фанатские теории всегда подогревают интерес к фильму.

Мировая премьера The Shape of Water намечена на 10 декабря.

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