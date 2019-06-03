Таисия Азбука и Роман Ерофеев подготовили и сняли фотосессию с героинями сериала «Рассказ служанки» на улицах Москвы. Эту акцию онлайн-кинотеатр Videomore, занимающийся показом шоу в России, организовал к премьере третьего сезона. На фотографиях девушки-служанки делают то, что в сериале им категорически запрещено — посещают библиотеку, гуляют по городу и прыгают на скакалке.

Премьера третьего сезона на Hulu состоится уже 5 июня.