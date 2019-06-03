Таисия Азбука и Роман Ерофеев подготовили и сняли фотосессию с героинями сериала «Рассказ служанки» на улицах Москвы. Эту акцию онлайн-кинотеатр Videomore, занимающийся показом шоу в России, организовал к премьере третьего сезона. На фотографиях девушки-служанки делают то, что в сериале им категорически запрещено — посещают библиотеку, гуляют по городу и прыгают на скакалке. Премьера третьего сезона на Hulu состоится уже 5 июня. Читайте также «Рассказ служанки»: феминистская антиутопия 27.06.2017 Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: