Таисия Азбука и Роман Ерофеев подготовили и сняли фотосессию с героинями сериала «Рассказ служанки» на улицах Москвы. Эту акцию онлайн-кинотеатр Videomore, занимающийся показом шоу в России, организовал к премьере третьего сезона. На фотографиях девушки-служанки делают то, что в сериале им категорически запрещено — посещают библиотеку, гуляют по городу и прыгают на скакалке.

Премьера третьего сезона на Hulu состоится уже 5 июня.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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