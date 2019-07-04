Фото: первые кадры «Дракулы» от «Би-би-си» и Netflix за авторством Гэтисса и Моффата

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Netflix и «Би-би-си» представили два первых промо-кадра с актёром, который исполнит главную роль в грядущем совместном сериале «Дракула». Им стал Клас Банг («Квадрат», «Мост», «Дитя джунглей»).

«Дракулой» занимаются создатели «Шерлока» и одни из авторов «Доктора Кто» — Марк Гэтисс и Стивен Моффат, продюсирует сериал студия Hartswood Films. Шоу вдохновлёно классическим романом Брэма Стокера и заново представит образ знакомого вампира. Его действие развернётся в Трансильвании 1897 года

Нас ждёт знакомый формат — три эпизода по полтора часа.

В актёрском составе также задействованы Линдси Маршал (скетч-шоу «Лига джентльменов»), Шанель Крессвел («Это Англия»), Мэттью Бёрд («Игра в имитацию»), Лидия Уэст («Годы и годы»), Пол Бреннен («Счастливая долина») и другие. Режиссёрами назначены Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Деймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Шерлок»).

Точной даты выхода пока нет. Известно, что «Би-би-си» покажет сериал в Великобритании, а Neflix будет транслировать его в остальном мире.

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Кот-редактор
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