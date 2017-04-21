Истина по-прежнему где-то рядом! Телекомпания Fox анонсировала продолжение «Секретных материалов». Новые эпизоды выйдут в конце этого года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов. К свои ролям вернутся актёры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, а продюсер Крис Картер вновь будет у руля. Сюжет будет продолжать 10 сезон, вышедший в начале 2016 года.

Знаковые персонажи, насыщенное повествование, смелые создатели — вот отличительные черты каждого телешоу. И вот почему «Секретные материалы» оказали такое влияние на миллионов фанатов по всему миру. Творческая работа Криса, блестящая актёрская игра Дэвида и Джиллиан продолжают развивать этот поп-культурный феномен. И мы не можем дождаться, чтобы самим увидеть новые мистические истории Малдера и Скалли, которые раскроют новую главу «Секретных материалов». Президент FBC Дэвид Меллен

Читайте также Новые «Секретные материалы» и разочарование Духовны и Андерсон кажутся не старыми, а усталыми и откровенно смеются над своими героями.