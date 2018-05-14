И ещё один проект в копилку грядущих закрытий. Сериал по мотивам комиксов DC «Готэм» будет закрыт после пятого сезона, который выйдет этой осенью-зимой на канале Fox. Об этом сообщает портал Deadline.
В последнем сезоне мы увидим окончательное перевоплощение юного Брюса Уэйна в Тёмного рыцаря. По словам продюсеров, свои истории становления завершат и другие герои, включая суперзлодеев и мстителей в масках. На это у сценаристов и шоураннеров есть всего 13 серий.
По информации СМИ, «Готэм» стартовал с неплохими рейтингами за счёт бренда, однако добиться каких-то выдающихся результатов по просмотрам так и не смог. Впрочем, ранее создатели сообщали, что планировали уложиться примерно в пять сезонов, ведь дальше начинаются уже всем знакомые события.
Напомним, ранее телеканал Fox закрыл сразу несколько сериалов, включая фантастический проект «Последний человек на Земле». Полицейская комедия «Бруклин 9-9» тоже оказалась под угрозой закрытия, но шоу перекупил канал NBC.
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