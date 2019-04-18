Недавно мы, опираясь на зарубежные издания, рассказывали, что модель здания Нотр-Дама из Assasin’s Creed: Unity поможет с реконструкцией реального собора после пожара — однако это оказалось просто историей, которую СМИ распространили из пожеланий пользователей соцсетей. Заголовок оригинальной заметки исправлен.

На новости о модели Нотр-Дама из игры обратило внимание французское издание Le Monde. Оно обратилось за комментарием к Седрику Гашо, гендиректору компании Life3D, которая в своё время создала модель собора для реконструкции. Он пояснил, что художники создали отличную «выдумку», отличающуюся от реального собора. В свою очередь, Life3D, работающие с инженерами, дают точность «до миллиметров».

Со специалистом солидарен и историк Максим Дюран, который консультировал Ubisoft. Он отмечает, что в игре здание создавали с «большой художественной вольностью». Дюран сомневается, что реставраторы обратят внимание на их модель из Unity — для этого у инженеров есть более точные модели Нотр-Дама.