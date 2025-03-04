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Галлы против римлян без волшебного зелья — трейлер мультсериала «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей»

Дмитрий Кинский
4 марта 12:57
236
1 минута на чтение
Netflix представил трейлер анимационного сериала «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей».
По сюжету друид забыл рецепт приготовления волшебного зелья, а Цезарь бросил деревне галлов очередной вызов.
Одним из режиссеров оказался Ален Шаба, который снял «Астерикса и Обеликса: Миссия "Клеопатра"».
Премьера состоится 30 апреля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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