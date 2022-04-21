GeekCity: Marvel приостанавливает выдачу лицензий российским издательствам

Обновлено: добавлен пост издательства Alpaca.

По данным Geek City, российские издательства получили письмо от Marvel, в котором та объявила о приостановке лицензий на комиксы в ближайшее время.

В письмо говорится, что западная компания не отзывает уже купленные лицензии — анонсированные комиксы всё же выйдут из печати. А вот с лета 2022-го продлевать старые и покупать новые лицензии уже будет нельзя. Так, издательства не смогут даже допечатать тираж старых комиксов.

По словам одного из источников, издательства ожидают требования Marvel о продаже всех тиражей комиксов к осени 2022 г. Если этого не произойдет, от издательств будут требовать отозвать их из магазинов. Таким образом, комиксы Marvel могут полностью пропасть с полок российских магазинов.

По всей видимости, издательствам остаётся выпустить всё, купленное сейчас, в ближайшие два-три месяца. Позднее новинки и доптиражи будут невозможны.

Пост дополнительно у себя на канале прокомментировал Иван Чернявский, владелец магазина комиксов «Чук и Гик». «Комильфо» пока от комментария отказались.

Издательство Alpaca опубликовало пост с планами.

Очень уж много вопросов приходит по поводу недавних новостей, поэтому хотим дать небольшой комментарий. В первую очередь хотим вас успокоить, мы гарантированно издадим такие работы как «Лунный Рыцарь» Бендиса и Малеева, «Академию Стрэнджа», «Конана» Курта Бьюсика и даже 6 выпуск «Лунного Рыцаря» 2021. Все это в работе, активно пилим и все скоро будет. В остальном — все так, новых лицензий в ближайшем будущем не будет, издаем то, что есть, потом переключаемся на альтернативу в лице Dark Horse, Boom! Studios, ну и само собой крутые отечественные работы издавать не прекратим. В конце концов, «Энигму» издадим! Сейчас комикс на редактуре, процесс идет. Не отчаиваемся, работаем, всем спасибо 🙏🏻

Пока неизвестно, будет ли компания требовать от издательств отозвать уже напечатанные книги из магазинов.