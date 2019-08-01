В своём первом интервью о грядущем сериале «Ведьмак» от Netflix его шоураннер Лорен Хиссрич рассказала о том, как Генри Кэвилл хотел получить роль Геральта. По её словам, актёр обратился к ней ещё до того, как был написан сценарий. В итоге, отсмотрев пробы ещё 207 кандидатов, Лорен Хиссрич позвонила Кэвиллу и утвердила его на роль.

Теперь и сам актёр рассказал об этом в интервью изданию Entertainment Tonight, но только добавил пару интересных деталей.

Когда я узнал, что они [Netflix] снимают «Ведьмака», я был очень взволнован и доставал своих агентов. Я звонил им каждый день и спрашивал: «Ребят, сейчас? Встреча сегодня? Как насчёт сейчас?». Генри Кэвилл

В итоге, как говорит Кэвилл, агенты сказали ему, что позвонили стриминговому сервису и узнали, что они только нашли шоураннера и ещё далеки от старта пре-продакшена.

Но я продолжал давить, и давить, и давить. В конце концов, мне кажется, Netflix просто устал. Генри Кэвилл

Премьера сериала должна состояться уже в этом году. Точную дату Netflix пока не называет.