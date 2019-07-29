Сценаристка и исполнительный продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрич в твиттере опубликовала серию постов, в которой прояснила свою позицию насчёт инклюзивности в сериале и упрёков из-за цвета кожи персонажей.

Прежде всего, шоураннер уточнила, что «разнообразие» (diversity) стало чем-то привычным для Америки и Британии — Лондон в 2011-м возглавил список городов с разнообразным этническим составом. Хиссрич, разумеется, признаёт, что книги были написаны в Польше и что наполнены славянским духом. И потому она интересовалась у друзей из Польши, можно свести славянскую культуру только к цвету кожи — они отвечали «Боже, мы надеемся, что нет!».

Мы создаём сериал для 190 стран. Все творческие адаптации немного перерабатывают оригинал с учётом вкусом зрителей. В видеоиграх у Геральта и ведьмаков американский акцент. Этого не было в книгах, но разработчики посчитали, что должны ориентироваться на широкую аудиторию. «Ведьмак» действительно очень интересное произведение, потому что в нём тоже поднимаются темы расизма, основанные на видовой принадлежности, а не цвете кожи. Персонажа делает другим его форма ушей, рост и так далее. В книгах никто не обращает внимание на цвет кожи. В сериале тоже — и точка. В плане актёрского состава мы приветствовали всех и каждого, кто доказывал, что может сыграть персонажа. Мы посмотрели кандидатов всех возрастов, всех этнических принадлежностей, всех уровней мастерства, от кинозвёзд до фанатов, которые никогда раньше профессионально не играли. Мы выбрали лучших. Я вполне ясно объясняю свои действия — это не результат чего-то «либерального». Надеюсь, это объясняет мою мотивацию: польская культура — это не синоним белого цвета кожи. Мы обращаемся к широкой аудитории. Мы придерживаемся аллегории расизма из книг. Мы нашли лучших актёров. Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака»

Первый трейлер «Ведьмака» показали на фестивале Comic-Con 20 июля. В нём засветились главные герои, включая Геральта, Йеннифэр, Цири и Трисс, а также несколько монстров и второстепенных персонажей.