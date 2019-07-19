Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»!

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Мы наконец дождались — на Comic-Con показали первый тизер-трейлер «Ведьмака» от Netflix. Дата премьеры всё ещё неизвестна.

Среди прочего в трейлере можно заметить молодую Йеннифер с искажённым лицом — этот недостаток внешности она исправила, когда овладела магией (сериальной Йен ещё повезло: по книге у неё был ещё и горб). Судя по обилию таких эпизодов, где она явно учится в школе чародеек у Тиссаи де Врие, это не отдельный флэшбек, а целая сюжетная линия — не меньшая, чем у Геральта и Цири. Мелькнули эльфы — как ни странно, темнокожие, нильфгаардские завоеватели и множество боевых сцен между людьми. А вот монстров показали немного — только мелькнувшая лапа и гигантская болотная тварь, с которой Геральт дерётся в финале.

И графика, и костюмы в трейлере смотрятся вполне прилично — даже доспехи, насчёт которых было много опасений. А вот чего трейлеру не хватает, так это хоть капли фирменного юмора Сапковского. Будем надеяться, в самом сериале про него не забудут.

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Она рассказала о рейтинге, персонажах и о том, как вместе с Генри Кэввилом редактировала диалоги Геральта.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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