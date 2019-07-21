Итак, свершилось! Фанаты великолепного фэнтезийного цикла Анджея Сапковского наконец-то смогли получить хотя бы приблизительное представление о том, что их ждет в сериальной экранизации. Платформа Netflix в рамках проходящего в Сан-Диего Comic-Сon’а представила более-менее информативный трейлер «Ведьмака». Попробуем разобрать его по косточкам, чтобы понять — бросать в воздух чепчики от радости или вырывать с корнем волосы от горя?

Сначала об общем впечатлении от видеоряда, которое можно обозначить фразой «Могло быть хуже». Впрочем, достаточно вспомнить другой проект Netflix — экранизацию знаменитой манги «Тетрадь смерти»: трейлер там тоже был вполне неплох, зато фильм в итоге получился ужасным (и не потому, что страшный). Впрочем, авторы сериала все-таки имеют больше возможностей, нежели создатели полнометражки.

Но насколько всё это соответствует книгам? По словам продюсеров, первый сезон основан на двух ранних сборниках рассказов о Ведьмаке, «Последнее желание» и «Меч Предназначения». События в них предшествуют главному конфликту цикла — Великой (или Второй) войне Северных королевств с Империей Нильфгаард. И действительно, ряд кадров трейлера довольно ясно указывают на их литературное происхождение.

Сцены из рассказов

Так, первая экшен-сцена, где Геральт сражается с человекоподобным монстром в коридоре замка, судя по всему, взята из первого рассказа всей книжной серии — «Ведьмак» (кстати, его «мини-экранизация» уже была сделана в виде ролика в первой игре). В рассказе Геральт приезжает в город Вызима, чтобы убить (или расколдовать) дочь короля Фольтеста, которая превращена в упырицу. Судя по всему, монстр в трейлере и есть та самая упырица, которая обитала в склепе заброшенного королевского дворца. Тут что пока все аутентично. К битве с упырицей явно относятся еще несколько кадров трейлера — например, там, где Геральт размахивает серебряной цепью — так было и в книге.

Еще стоит отметить кадр с окровавленной лапой упырицы, которая едва не прикончила ведьмака, а чуть погодя — забинтованного Геральта. Вероятно, это сцены лечения в храме богини Мелителе, показанного в сквозных мини-рассказах «Глас рассудка» из первого сборника. Есть и сцена, где Геральт берет деньги за работу — возможно, от вызимского ипата Велереда или самого Фольтеста.

Ряд кадров трейлера явно относятся к рассказу «Меньшее Зло» — там Геральт ввязывается в распрю между колдуном Стрегобором и разбойницей Ренфри. Спасая невинных людей, ведьмак уничтожает шайку Ренфри. Но ничего не понявшие местные жители забрасывают его камнями, а за Геральтом закрепляется прозвище «мясник из Блавикена». К событиям рассказа относятся самые первые кадры трейлера — Геральт шагает по городу, а люди неприязненно на него смотрят. Чуть погодя по следам окровавленного ведьмака идет толпа с факелами — и это явно на улицах того же города. В середине трейлера есть сцена, где Геральт сражается с группой людей на улице — вероятно, это как раз фрагмент блавикенской резни.

Еще один блок трейлера связан с рассказом «Вопрос цены» из того же первого сборника — это самое начало истории Цири. Точнее, ее появления на свет. Цинтрийская принцесса Паветта влюбляется в заколдованного рыцаря Йожа, а королева Каланте приглашает Геральта решить вопрос острым ведьмачьим мечом. На королевском пиру вспыхивает драка, которая едва не приводит к катастрофе, когда у Паветты пробуждается колдовская сила. В трейлере мы видим сцену драки на пиру, где мелькает Йож в зверообразном шлеме, и момент, когда людей разбрасывает в стороны магией.

Перейдем к Цирилле, которая впервые появилась в рассказе «Меч Предназначения» из одноименного сборника, второго тома саги о Ведьмаке. В этом рассказе совсем юная Цири попадает в лес дриад Брокилон, откуда людям нет возврата. Геральту приходится договариваться с местной повелительницей Эитнэ, чтобы та отпустила девочку. По всему трейлеру разбросаны сцены именно из этого рассказа — в одном месте Цири берут в кольцо дриады, а в самом начале трейлера мы видим дриад крупным планом, включая, судя по всему, и саму Эитнэ. Все дриады темнокожие, что вызвало взрыв негодования у некоторых фанатов — впрочем, о политкорректности поговорим отдельно. Сюда же относится и сцена с друидом Мышовуром, говорящим Геральту о том, что «Дитя будет необыкновенным» — ясно, кого он имеет в виду.

И, наконец, фрагменты первой нильфгаардской войны. Бредущая, а потом и бегущая по снегу Цири, горящие штандарты с изображением цинтрийского льва, Цири рядом с Каланте посреди войска, ночной бой в городе, умирающая Каланте просит Цири найти Геральта, двое скачут на лошади по освещенной факелами улице — судя по всему, все эти кадры связаны с падением Цинтры. Есть еще кадры масштабного сражения — возможно, второй битвы за Содден?

Вот только ничего этого в книгах Сапковского не показано. В рассказе «Нечто большее» из сборника «Меч предназначения» Геральт узнает о цинтрийской резне от Лютика, а о содденской битве от крестьянина Йурги. Вероятно, авторы сериала решили эти события показать — может, оно и к лучшему.

Сцены из романов

Есть в трейлере и кадры, напоминающие уже следующие тома ведьмачьей саги. Например, бал, на котором Геральт разговаривает с Йеннифер в карнавальной маске, колдующий ведьмак, магическая молния. Похоже, это эпизоды описанных в романе «Час презрения» событий чародейского капитула на острове Танедд. Или эпизод, где две женщины выходят из кареты, а на земле вокруг — кровь и трупы. Такой момент был в романе «Кровь эльфов», когда Цири и Трисс Меригольд вместе с Геральтом попали в засаду эльфийских партизан-«белок».

Стоит отметить и необычную сцену, в которой Цири бредёт по ночной пустыне и видит огромное и явно магическое дерево. Схожий эпизод был в романе «Час презрения», когда Цири, спасаясь с Танедда через магический портал, попала в пустыню Корат. Правда, видеоряд этой сцены очень напоминает сон — вероятно, Цири просто прозревает то, что должно случиться с ней в будущем. Хотя, если первый сезон завершится резней на Танедде — все возможно.

Кстати, такая хронология сериала выглядит вполне разумной. Ведь, говоря по чести, третий том «Кровь эльфов», довольно проходной — есть там пара значимых моментов, а в остальном «вода». Так что идея совместить в восьми эпизодах первого сезона события двух сборников и хотя бы половины «Часа презрения» может быть здравой. Правда, есть одно существенное «но».

Сериальная отсебятина

И это «но» — отсебятина авторов сериала, которой не было в литературном первоисточнике.

В первую очередь речь о прошлом Йеннифер — ее превращении из умной, но уродливой горбуньи в блистательную красавицу с фиолетовыми глазами. Обо всем этом у Сапковского есть буквально несколько строчек, разбросанных по всему циклу. То сама Йеннифер что-то вскользь упомянет, то ведьмак о чем-то догадается, то язвительные коллеги чародейки бросят колкую фразу о былых деньках…

А в трейлере мы видим целую серию сцен с уродливой Йен, ее магическим обучением, переживаниями и болезненной трансформацией в красавицу. Честно говоря, это несколько тревожит — как бы сериал не оказался вместо истории ведьмака неканонической историей Йеннифер. Тем более что сюжеты про сильных женщин сейчас очень востребованы в западном масскульте. Хотя, возможно, мы напрасно тревожимся — и все ограничится несколькими флэшбеками, которые излишнее количество экранного времени не займут.

Много шума вызвала и навязчивая политкорректность — а именно уже упомянутые дриады. Однако, здесь, пожалуй, стоит осадить особо рьяных фанатов, которые, похоже, просто невнимательно смотрели трейлер. Дело в том, что дриады вовсе не чернокожие. Если присмотреться, все они, за одним исключением, европейского вида, а их смуглая кожа вполне может быть своеобразной маскировкой — наподобие боевой раскраски коммандос.

Кстати, по Сапковскому, настоящих дриад в Брокилоне почти не осталось: большинство их — похищенные человеческие девочки, лишь воспитанные по обычаям дриад и вспоенные особой водой. Может, они там специально в грязи валяются или ванны какие-нибудь принимают из брокилонских шишек? Оттого и смуглая кожа… Единственное исключение, их предводительница, мудрая Эитнэ — здесь не поспоришь, ее этническое происхождение совершенно очевидно. А может, истинные дриады в родстве с темнокожими дроу из «Забытых королевств»?

Есть в трейлере и еще один темнокожий — некий волшебник, который общается с уродливой Йеннифер. Вероятно, это чародей Истредд — любовник Йен, соперничавший за нее с Геральтом в рассказе «Осколок льда» из второго тома цикла. У Сапковского про цвет его кожи ничего не сказано, так что почему бы и нет?

А вот другая отсебятина осталась большинством незамеченной. Под занавес трейлера мы видим вылезающего из болота огромного паука, с которым готов сразиться Геральт. А ведь подобное существо в книгах основного цикла вообще не встречалось. Похожий монстр, известный как Костец, фигурировал лишь в рассказе «Дорога без возврата» — приквеле о родителях Геральта. Вероятно, авторы сериала решили, что эдакая орясина будет колоритно смотреться на экране. Но лучше бы они экранизировали рассказы про драконов или допплера Дуду — ведь там есть где разгуляться!

Напрасные придирки

Много вопросов у зрителей вызвали всякие мелочи, вроде ведьмачьего меча. Точнее, двух мечей, которые якобы носил Геральт. Но здесь авторов сериала как раз упрекнуть не в чем. Два меча одновременно Геральт носил только в играх, да и то не всегда. В книгах же один его меч, носимый на спине, был предназначен для обычного боя. Второй, серебряный, специально для боя с монстрами, Геральт просто так из ножен не вынимал и возил его во вьюках, притороченных к лошадиному седлу. В трейлере мы видим только обычный меч, что вовсе не означает отсутствия серебряного — может, нам его просто пока не показали.

Возник вопрос и по ведьмачьему медальону — но опять же, лишь у фанатов игры. А сериал то делается по книгам! У Сапковского медальон подробно не описан — серебряная бляха с оскаленной волчьей мордой, и все. В трейлере мы и видим такой серебряный кругляш — в чем проблема? Не похож на игровой, ну так авторские права CD Projekt Red никто не отменял.

Напрасно придираются фанаты и к внешности Трисс Меригольд — в трейлере она имеет вполне аутентичные каштановые волосы. Правда, Анна Шаффер в этой роли выглядит какой-то матроной — у Сапковского же Трисс описана как бойкая девушка. А впрочем, возраст и вид для чародейки — вещь относительная.

Наконец, изменение внешности Геральта после применения ведьмачьих эликсиров, тоже вполне аутентично. В книгах его лицо напоминало пористый, свежеприготовленный творог со страшными глазами — и в трейлере мы видим примерно то же самое.

Главная проблема

В общем, трейлер производит достаточно неплохое впечатление, пускай и с оговорками. Главная его проблема — то, что мы пока не увидели на экране именно мир Анджея Сапковского. Ведь пан Анджей в своих книгах нарисовал нам колоритный и красочный гибрид Западной и Восточной Европы — нечто среднее между средневековыми Польшей, Чехией, Силезией. А в трейлере мы видим обычный и традиционный фэнтезийный мир — без какого-то особого колорита. Это огорчает — нам мало просто фэнтези, мы хотим Сапковского!

А еще трейлер очень серьезен и пафосен — а юмор-то где? Ведь мир «Ведьмака» — это не только кровь, смерть и слезы, но еще и сальные шутки, и горькая ирония, и дружеские посиделки за чаркой горячительного… В трейлере мы пока не увидели Лютика — он, надо полагать, в основном и будет отвечать за комические элементы. Может, это просто был «серьезный» трейлер, а «смешной» нам еще предстоит посмотреть? Стоит помнить, что излишний пафос, часто переходящий в занудство, в свое время погубил польскую экранизацию «Ведьмака». Не хотелось бы, чтобы история повторилась.