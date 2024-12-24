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«Герои 5», Илья Мэддисон и не только —кто вошел в Зал Славы видеоигр в 2024 году

Дмитрий Кинский
24 декабря 12:45
347
1 минута на чтение
Организация развития видеоигровой индустрии подвела итоги народного голосования за претендентов на попадание в Зал Славы видеоигр.
В этом году пользователи могли проголосовать в том числе за легендарных киберспортсменов, которые оказали наибольшее влияние на развитие киберспорта в России.
Также РВИ будет помогать создавать памятники играм и личностям из Зала Славы. Первым из них будет памятник «Тетрису», который установят в Москве. А в Калининграде хотят поставить памятник в честь российского геймдизайнера Андрея Кузьмина, который сделал игру «Вангеры».
В 2024 году во «ВКонтакте» и Telegram пользователи отдали больше 100 тысяч голосов за всех претендентов.
Вот кто войдет в Зал Славы на этот раз.

Легендарные игры

  • «Аллоды Онлайн»;
  • Heroes of Might and Magic V;
  • «Дальнобойщики 2».

Легендарные персоны

  • Блогер Илья Maddyson Давыдов;
  • Никита Буянов, руководитель Battlestate Games и геймдиректор Escape from Tarkov;
  • Юрий Мирошников, который работал над «Аллодами», «Дальнобойщиками» и «Корсарами».

Легендарные киберспортсмены

  • Ярослав NS Кузнецов;
  • Алексей Solo Березин;
  • Ярослав Miposhka Найденов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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