«Герои 5», Илья Мэддисон и не только —кто вошел в Зал Славы видеоигр в 2024 году

Организация развития видеоигровой индустрии подвела итоги народного голосования за претендентов на попадание в Зал Славы видеоигр.
В этом году пользователи могли проголосовать в том числе за легендарных киберспортсменов, которые оказали наибольшее влияние на развитие киберспорта в России.
Также РВИ будет помогать создавать памятники играм и личностям из Зала Славы. Первым из них будет памятник «Тетрису», который установят в Москве. А в Калининграде хотят поставить памятник в честь российского геймдизайнера Андрея Кузьмина, который сделал игру «Вангеры».
В 2024 году во «ВКонтакте» и Telegram пользователи отдали больше 100 тысяч голосов за всех претендентов.
Вот кто войдет в Зал Славы на этот раз.
Легендарные игры
«Аллоды Онлайн»;
Heroes of Might and Magic V;
«Дальнобойщики 2».
Легендарные персоны
Блогер Илья Maddyson Давыдов;
Никита Буянов, руководитель Battlestate Games и геймдиректор Escape from Tarkov;
Юрий Мирошников, который работал над «Аллодами», «Дальнобойщиками» и «Корсарами».
Легендарные киберспортсмены
Ярослав NS Кузнецов;
Алексей Solo Березин;
Ярослав Miposhka Найденов.
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