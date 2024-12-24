«Герои 5», Илья Мэддисон и не только —кто вошел в Зал Славы видеоигр в 2024 году

Организация развития видеоигровой индустрии подвела итоги народного голосования за претендентов на попадание в Зал Славы видеоигр.

В этом году пользователи могли проголосовать в том числе за легендарных киберспортсменов, которые оказали наибольшее влияние на развитие киберспорта в России.

Также РВИ будет помогать создавать памятники играм и личностям из Зала Славы. Первым из них будет памятник «Тетрису», который установят в Москве. А в Калининграде хотят поставить памятник в честь российского геймдизайнера Андрея Кузьмина, который сделал игру «Вангеры».

В 2024 году во «ВКонтакте» и Telegram пользователи отдали больше 100 тысяч голосов за всех претендентов.

Вот кто войдет в Зал Славы на этот раз.

Легендарные игры

«Аллоды Онлайн»;

Heroes of Might and Magic V;

«Дальнобойщики 2».

Легендарные персоны

Блогер Илья Maddyson Давыдов;

Никита Буянов, руководитель Battlestate Games и геймдиректор Escape from Tarkov ;

; Юрий Мирошников, который работал над «Аллодами», «Дальнобойщиками» и «Корсарами».

Легендарные киберспортсмены

Ярослав NS Кузнецов;

Алексей Solo Березин;

Ярослав Miposhka Найденов.

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