Слух: Гильермо дель Торо снимет свою версию «Франкенштейна» с Оскаром Айзеком в главной роли

Портал What’s On Netflix сообщил, что Гильермо дель Торо снова будет работать с Netflix после выпуска на стриминге «Пиноккио» и «Кабинета редкостей» — он займётся экранизацией «Франкенштейна». Главную роль в фильме исполнит Оскар Айзек.
Дель Торо большой фанат Франкенштейна — он коллекционирует предметы, связанные с Франкенштейном в исполнении актёра Бориса Карлоффа. Режиссёр разрабатывает проект более десяти лет, а о своей мечте снять фильм про монстра он впервые рассказал в далёком 2008 году в интервью изданию ComingSoon:
Дело в том, что я мечтал сняться в фильме «Франкенштейн» с детства
Netflix заключил сделку с Дель Торо ещё в августе 2020 года. В беседе на подкасте Variety Awards Podcast дель Торо рассказал о своем следующем проекте:
Ну, я работаю над фильмом о монстрах; Я не могу сказать название, потому что оно может измениться, и я мог бы заняться чем-то еще. Но сейчас я пишу сценарий и занимаюсь дизайном. На это уйдёт ещё пару лет. Надеюсь, это будет моим следующим проектом, но всякое может случиться.
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