Глава CD Projekt Адам Кичиньский во время встречи с журналистами объявил, что после выхода Cyberpunk 2077 компания начнет полноценную разработку следующей сюжетно-ориентированной игры.

По его словам, у студии уже есть на руках некоторые наработки и концепты, но пока она сфокусировала все силы и ресурсы на выпуск «Киберпанка 2077».

Представители CD Projekt пока не говорят, что это будет за игра. Тем не менее польское подразделение Eurogamer уверено, что речь идет о проекте во вселенной «Ведьмака».

CD Projekt RED уже говорила, что в ближайшее время она планирует делать игры только по этим двум франшизам. Плюс, Кичиньский еще раз сказал, что студия хочет вернуться к «Ведьмаку».

У нас есть два мира. И в этих мирах мы хотим создавать игры. Поэтому все запланированные игры — это либо «Ведьмаки», либо «Киберпанки».

Новый «Ведьмак», если это действительно он, будет без цифры 4 названии. Глава компании заметил, что на разработку этой «большой RPG» уйдет от 4 до 5 лет.

Проектом займется самая маленькая команда в компании, а две остальные будут работать над дополнениями (как минимум двумя) и сетевым режимом для Cyberpunk 2077.

Однако переживать по этому поводу не стоит. Скорее всего, через несколько лет студия перебросит остальных разработчиков на новую игру.