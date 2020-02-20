Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд объявил в твиттере, что постановкой фильма по Borderlands займется Элай Рот, однако вскоре он удалил свое сообщение. Видимо, он сделал анонс раньше времени.

Тем не менее некоторые его подписчики успели сделать скриншот поста.

Вероятно, о назначении режиссера объявят в рамках грядущей выставки PAX East, которая начнется 27 февраля и закончится 1 марта.

Элай Рот известен как режиссер, вернувший фильмы с рейтингом R, когда студии сконцентрировались на широкой аудитории. А больше всего он специализируется на хоррорах и триллерах. Он приложил руку к таким лентам, как «Хостел», «Зеленый ад», «Жажда смерти», «Кто там» и другим.

Что касается киноадаптации Borderlands, то главной героиней должна стать Лилит. По сюжету она попадает в космическую тюрьму, хозяин которой предлагает сделку: девушка спасает его дочь на Пандоре, а он дарует ей свободу. Предполагается, что в фильме появятся и другие знакомые персонажи вроде Железяки.

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