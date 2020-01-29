В конце января в посвящённом настольным ролевым играм сообществе NoRP автор Александр Романюк запустило флэшмоб #сделай_ГМа_круче_челлендж. Он призвал ведущих игр поделиться тремя личными практиками и советами. И за неделю в соцсети отписались пара десятков человек. Получился интересный способ ознакомиться со стилем других ведущих. Если будете искать, то обратите внимание, что многие опубликовали свои советы в комментариях под первым постом.
Имена авторов и названия сообществ кликабельны.
Часть ведущих порекомендовала использовать звуковое сопровождение:
Музыкальное оформление
Поверьте мне, если у вашей игры появляется свой музыкальный стиль это классно! Нет, не так, это КЛАССНО! Сразу же вырастает погружение, вам проще управлять вниманием игроков и создавать нужную атмосферу.
Да, поставить нарезку с YouTube или зациклить трек «ВКонтакте» проще и это лучше, чем ничего, но таким образом вы не превратите музыку в свой инструмент мастера и не сделаете союзником.
Подумайте, какой открывающий и закрывающий трек будет у вашей игры, отберите треки для напряженных и боевых сцен, если у вас есть классная сцена с NPC, да и вообще, какой он на слух, этот ваш NPC?
Подспорье
1) Мой совет разделить все по папкам: «Город, деревня, лес, подземелье, луга, горы и т.п.». Так будет гораздо проще ориентироваться в музыке относительно локации персонажей.
2) В каждой папке, создать папки музыки по жанрам (хоррор, бал, повседневная и т.п.).
Где искать музыку? Конечно же, YouTube!
Используй музыку!
Слуховое восприятие порой важнее зрительного. Хорошо подобранный плейлист усилит атмосферу. Это не трёхчасовой эмбиент или OST любимой игры\фильма.
Это музыка — соответствующая ситуации, сцене или локации (у тебя же есть хотя бы набросок сценария?). И, что ещё важнее, это не всегда должна быть музыка: звук дождя, ветра, огня. Звуки погоды и окружения сильно влияют на восприятие ситуации. Я использую специальный проект в секвенсоре для управления музыкой (см. скриншот).
Некоторые мастера посоветовали не забывать про импровизацию.
Импровизация
Нужно позволять игрокам импровизировать — задача, которую вы им ставите только с вашей точки зрения имеет один или два метода решения, в то время как каждый игрок наверняка сможет предложить любой другой, отличный от вашего. Дать игроку реализовать свою идею = дать ему почувствовать что он творит «историю», а не является вагончиком, которого тащит мастерский локомотив.
Имей план, но не привязывайся к нему
Конечно, нужно иметь подготовленный кусок внутриигровой реальности со своими сюжетными поворотами, сюрпризами и расстановкой сил, но если что-то начинает сыпаться или становится менее интересным из-за того, что ты придумал 2 месяца назад при подготовке кампании — не стоит за это держаться. Можно заменить на что-то более актуально интересное.
Будь готов импровизировать
Даже если ты подготовишь 100500 вариантов решения квеста/куда идти/развития диалога, игроки всегда могут найти 100501. А попытки поставить их на рельсы сюжета назад, скорее всего, будут восприняты негативно. В импровизации помогут знания общей атмосферы, положения дел, мотиваций и характеров NPC — всё это позволит задать самому себе вопрос: «А как реагирует мир на это?». И быстро найти ответ. Ну и всегда можно держать пару заготовок столкновений, NPC или описаний, не привязанных ни к чему конкретному, чем можно заполнить белое пятно, в которое игроки уверенно зашагали.
А вот ещё несколько кратких советов от разных ведущих. Во флэшмобе их намного больше — некоторые посвятили своим практикам развёрнутые статьи.
Осознанность
Всегда осознавайте, зачем вы используете именно эту механику, идею или событие. Осознавайте, чего реально хочет добиться игрок своей заявкой (а если не можете осознать, то спросите). В идеале, осознавайте, зачем антагонисты делают то, что они делают. Не стесняйтесь переспросить, если что-то не поняли.
Информация
Помните, что знает, чего не знает и что хочет узнать каждый важный НПЦ. Это ключ к правдоподобности мира, по крайней мере, в его социальной части. Это сложнее, чем кажется, поэтому ведите записи, если потребуется.
Умение слушать
Игроков, их персонажей, собственную интуицию. Часто, лучшие решения приходят спонтанно, основанные на чьей-то мимолетной идее. Не использовать эти идеи было бы расточительством :).
Но только если они лучше того, что уже есть. Чтобы понять, что они лучше, применяйте п.1, «Осознанность». Слушайте, как ваша партия обсуждает игру, на чем каждый делает акцент в пересказе прошедших событий. Это то, что больше всего их зацепило. Стройте от этого.
1. Люди важнее механик. Сначала люди, потом всё остальное. Система, поддерживает вас и вашу группу. Смысл в той, новой хайповой системе, если котёнок плачет?
2. Научись пользоваться и пользуйся готовыми ресурсами. Приключения, запалы, рандомные таблицы, статьи, токены, генераторы и базы. Их много, они годные, в них уже есть то, что тебе нужно. Все те страшные проблемы, уже решены в книге, которая написана в прошлом веке и лежит на библиотечной полке возле Книги Мастера.
3. Будь расслабленным. Это игра, ты действительно можешь всё, что угодно. Даже попробовать вот, ту штуку. И штуку, которую предложил игрок минуту назад ты тоже можешь разрешить. В конце концов на игре всё появляется из твоего кармана, так достань то, что загадали игроки.
Сообщество «Киборги & Чародеи»
1. Подготовь десять сцен на игру. Каждая должна показывать аспект сеттинга — детей на улицах в военное время, например. Неиспользованные сцены переработай и перенеси дальше. Это поможет держать атмосферу и всегда чем будет забить эфир.
2. Обратная связь и общение вне стола важнее, чем вы думаете. Нет ничего хуже расхождений ожиданий, и задача мастера в том числе — суметь нормально спланировать планы игроков.
3. Записывай зацепки, которые создают игроки. Это позволит избежать «треша», если игроки будут знать, что их действия не останутся безнаказанными, а заодно увеличит вовлеченность, т.к. супер-сильный стражник, который мгновенно остановит воришек — это не интересно, а вот отряд стражи, который вывалится на партию в другом городе пока они будут пить несколько сессий спустя — совсем иные ощущения.
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