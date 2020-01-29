В конце января в посвящённом настольным ролевым играм сообществе NoRP автор Александр Романюк запустило флэшмоб #сделай_ГМа_круче_челлендж. Он призвал ведущих игр поделиться тремя личными практиками и советами. И за неделю в соцсети отписались пара десятков человек. Получился интересный способ ознакомиться со стилем других ведущих. Если будете искать, то обратите внимание, что многие опубликовали свои советы в комментариях под первым постом.

Имена авторов и названия сообществ кликабельны.

Часть ведущих порекомендовала использовать звуковое сопровождение:

Музыкальное оформление Поверьте мне, если у вашей игры появляется свой музыкальный стиль это классно! Нет, не так, это КЛАССНО! Сразу же вырастает погружение, вам проще управлять вниманием игроков и создавать нужную атмосферу. Да, поставить нарезку с YouTube или зациклить трек «ВКонтакте» проще и это лучше, чем ничего, но таким образом вы не превратите музыку в свой инструмент мастера и не сделаете союзником. Подумайте, какой открывающий и закрывающий трек будет у вашей игры, отберите треки для напряженных и боевых сцен, если у вас есть классная сцена с NPC, да и вообще, какой он на слух, этот ваш NPC? Алексей Патрушев Подспорье 1) Мой совет разделить все по папкам: «Город, деревня, лес, подземелье, луга, горы и т.п.». Так будет гораздо проще ориентироваться в музыке относительно локации персонажей. 2) В каждой папке, создать папки музыки по жанрам (хоррор, бал, повседневная и т.п.). Где искать музыку? Конечно же, YouTube! Евгений Овчинников Используй музыку! Слуховое восприятие порой важнее зрительного. Хорошо подобранный плейлист усилит атмосферу. Это не трёхчасовой эмбиент или OST любимой игры\фильма. Это музыка — соответствующая ситуации, сцене или локации (у тебя же есть хотя бы набросок сценария?). И, что ещё важнее, это не всегда должна быть музыка: звук дождя, ветра, огня. Звуки погоды и окружения сильно влияют на восприятие ситуации. Я использую специальный проект в секвенсоре для управления музыкой (см. скриншот). Элли Смит

Некоторые мастера посоветовали не забывать про импровизацию.

Импровизация Нужно позволять игрокам импровизировать — задача, которую вы им ставите только с вашей точки зрения имеет один или два метода решения, в то время как каждый игрок наверняка сможет предложить любой другой, отличный от вашего. Дать игроку реализовать свою идею = дать ему почувствовать что он творит «историю», а не является вагончиком, которого тащит мастерский локомотив. Александр Зиннуров Имей план, но не привязывайся к нему Конечно, нужно иметь подготовленный кусок внутриигровой реальности со своими сюжетными поворотами, сюрпризами и расстановкой сил, но если что-то начинает сыпаться или становится менее интересным из-за того, что ты придумал 2 месяца назад при подготовке кампании — не стоит за это держаться. Можно заменить на что-то более актуально интересное. Андрей Талион Будь готов импровизировать Даже если ты подготовишь 100500 вариантов решения квеста/куда идти/развития диалога, игроки всегда могут найти 100501. А попытки поставить их на рельсы сюжета назад, скорее всего, будут восприняты негативно. В импровизации помогут знания общей атмосферы, положения дел, мотиваций и характеров NPC — всё это позволит задать самому себе вопрос: «А как реагирует мир на это?». И быстро найти ответ. Ну и всегда можно держать пару заготовок столкновений, NPC или описаний, не привязанных ни к чему конкретному, чем можно заполнить белое пятно, в которое игроки уверенно зашагали. Сергей Тимошкин

А вот ещё несколько кратких советов от разных ведущих. Во флэшмобе их намного больше — некоторые посвятили своим практикам развёрнутые статьи.