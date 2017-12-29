Компания «Яндекс» записала и выпустила рэп-альбом, который исполнен голосовым помощником Алисой. Он получил название Yet Another New Year (YANY) и состоит из шести треков. Послушайте, что у неё вышло!

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4924870">YANY</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5533796">Алиса</a> на Яндекс.Музыке Этот альбом соединил три технологии компании. Стихи написаны программой «Автопоэт», которая составляет рифмованные тексты на основе запросов. Музыку создали при помощи нейросетей. А поёт сама Алиса. Кстати, голос Алисе подарила актриса Татьяна Шитова (озвучивает Скарлетт Йоханссон, Эмму Стоун и Кэмерон Диас, а также Йеннифер из «Ведьмака» и Вдову из Overwatch).

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