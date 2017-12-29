Компания «Яндекс» записала и выпустила рэп-альбом, который исполнен голосовым помощником Алисой. Он получил название Yet Another New Year (YANY) и состоит из шести треков. Послушайте, что у неё вышло!
Этот альбом соединил три технологии компании. Стихи написаны программой «Автопоэт», которая составляет рифмованные тексты на основе запросов. Музыку создали при помощи нейросетей. А поёт сама Алиса. Кстати, голос Алисе подарила актриса Татьяна Шитова (озвучивает Скарлетт Йоханссон, Эмму Стоун и Кэмерон Диас, а также Йеннифер из «Ведьмака» и Вдову из Overwatch).
А ещё вот здесь можно создать видеоклип на любую песню.
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