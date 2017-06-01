Студии Dimension Films и TWC анонсировали разработку сериала по мотивам комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов». Об этом сообщает издание Collider.

Шоураннером проекта станет Глен Мадзара, за спиной которого работа над сериалами «Ходячие мертвецы» и «Щит». Снимать первую серию будет режиссёр «Другого мира» Лен Уайзман. Пока что всё выглядит достаточно неплохо, чтобы такой проект мог «взлететь». Мы приводим три причины, почему сериальная адаптация «Города грехов» — это действительно отличная идея.

Сериал будет ближе к первоисточнику

Как минимум, это обещают сами создатели нового шоу. Оно отойдёт от персонажей из фильмов и покажет истории других героев, которые появятся во вселенной «Города грехов».

Да и формат сериала в принципе располагает к экранизации. За десяток серий можно показать не только тонны интересного экшена, но и раскрыть всех персонажей. К тому же, в сериалах намного проще вести несколько сюжетных линий.

Фильмы и так были похожи на мини-сериал

Создатели фильмов очень хотели перенести на экраны стилистику Фрэнка Миллера. Они взяли не только цветовое решение, но и подачу. В первом фильме рассказывается сразу три связанных между собой истории (а если рассматривать пролог и эпилог, то четыре). Чем, по сути, не три эпизода сериала? Во второй части использовали тот же самый подход.

Да и сам комикс по большей части основан на отдельных историях, которые отлично впишутся в рамки телевизионных эпизодов.

На ТВ любят экспериментальный формат

У фильмов отличные стиль и подача, но они слишком необычные для рядовых зрителей. Зато такие эксперименты очень любят на ТВ. Вспомните визуальный ряд недавних новинок, например, «Легиона» или «Американских богов». Чёрно-белая картинка с отдельными яркими цветами и отдельные новеллы, скажем, в формате антологии идеально впишутся в вещание какого-нибудь кабельного канала.

К тому же не будет никаких проблем с возрастным рейтингом для кинотеатров. А если учесть, что некоторые актёры из фильмов уже снимались в сериалах (например, Ева Грин в «Страшных сказках»), то на выходе мы можем получить очень пристойный проект.

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