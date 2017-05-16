Хакеры потребовали у компании Disney выкуп за украденный фильм «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Если студия не заплатит крупный выкуп в биткоинах, взломщики начнут публиковать в Сети всё более длинные отрывки фильма.

Об этом сообщили источники сразу в двух крупных западных изданиях (The Hollywood Reporter и Deadline). По их словам, об этом рассказал генеральный директор компании Боб Айгер на совещании с представителями телесети ABC. Однако Disney не намерены идти на поводу у хакеров, а планируют сотрудничать с ФБР. Специалисты по компьютерной безопасности отмечают, что в компании принимаются очень жёсткие меры защиты от всевозможных утечек. Подобные случаи, как правило, происходят из-за слабой защиты удалённых студий, с которыми сотрудничает Disney.

Ранее хакеры получили доступ к новому сезону сериала «Оранжевый — хит сезона» (Orange in New Black) с сервиса Netflix. Утечка произошла в студии звукозаписи. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи.

Некоторые пользователи в Сети считают, что никакой утечки в Disney и вовсе не было, а слова гендиректора — пиар-ход к премьере нового фильма. Хакеры не впервые атакуют кинематографистов подозрительно вовремя: если помните, перед выходом в прокат «Красавицы и чудовища» хакеры опубликовали фотографии из личного архива актрисы Эммы Уотсон, сыгравшей главную роль.