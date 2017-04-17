Фестиваль Star Wars Celebration принёс много интересных новостей и анонсов. И на нём, как и на любом подобном мероприятии, не обошлось без актёров, якобы разболтавших спойлеры. На фестивале по «Звёздным войнам» таким актёром стал Харрисон Форд.
Портал Epicstream обратил внимание на несколько примечательных реплик актёра. Когда Форд находился на сцене вместе с Джорджем Лукасом, фанаты спросили, понравился ли ему сольный фильм о Хане Соло. И актёр выдал несколько интересных фраз:
Не совсем. Это будет немного странно. Я не умер, я просто отдыхаю.
Похоже, в последнем предложении Форд неточно цитирует классическую комедию «Монти Пайтон и Священный Грааль»:
Возможно ли, что Хан Соло ещё жив? Его тело мы точно не видели в «Пробуждении Силы». Вспомните, что с ним случилось ещё в пятом эпизоде, когда он оказался заморожен.
Впрочем, скорее всего, это домыслы поклонников. Форд просил Лукаса убить его персонажа ещё после «Новой надежды», так что смерть Соло в «Пробуждении силы» наверняка останется неизменной.
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