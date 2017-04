14 апреля на фестивале Star Wars Celebration прошла панель, посвящённая новым комиксам и романам по «Звёздным войнам». На мероприятии присутствовали авторы, включая известного каждому фанату Тимоти Зана. Новые анонсы удивили и немного разочаровали преданных поклонников саги. Впрочем, есть и приятные сюрпризы.

Комиксы по всем эпизодам саги

Издательство IDW Publishing представило серию комиксов Star Wars Adventures. Их действие охватит практически все эпохи «Звёздных войн» в новом каноне, с первого по восьмой эпизод. Серия начнёт выходить 17 октября.

Классические газетные комиксы

В мае начнёт выходит серия классических комиксов The Classic Newspaper Comics. Впервые их опубликовали в газетах ещё в 1979 году. В 2004 издательство Dark Horse Comics их перерисовало и добавило цвета.

Книги и комиксы о капитане Фазме

Капитан Фазма появилась в «Пробуждении Силы» всего лишь на несколько минут и не стала особенно популярным персонажем. Поэтому странно, что ей решили посвятить книгу и мини-серию комиксов. Возможно, зрителей готовят к тому, что её роль в «Последних джедаях» значительно расширят.

Роман Делайлы С. Доусон «Фазма» выйдет в сентябре этого года, а в октябре на полках магазинов появится одноимённый сборник из 4 выпусков. Сценаристом серии выступила Келли Томпсон, а иллюстратором — Марко Чеккетто, известный по работе над сериями «Сорвиголова» и «Каратель» для Marvel.

Книги для детей и подростков

По мотивам мультсериала Forces of Destiny выйдет несколько детских книжек с тем же названием. Первая часть выйдет в августе, а вторая — в октябре.

Для той же аудитории представили целый ряд новых книг: Star Wars: I Am a Hero, Star Wars: 99 Stormtroopers Join The Empire, Star Wars: Coding Projects и Join the Resistance: Escape from Vodran. Кроме того, про неугомонного BB-8 выйдет отдельная иллюстрированная книжка. Она расскажет о приключениях дроида на Джакку.

Но мы хотим обратить ваше внимание на два отдельных подростковых романа. Это «Легенды Люка Скайуокера» Кена Лю и «Лея» Клаудии Грей. Не смотрите, что они якобы подростковые. Именно «подростковая книжка» Клаудии Грей «Потерянные звёзды» оказалась самым интересным, серьёзным и драматичным произведением в новом каноне «Звёздных войн». А в романе «Королевские милости» Кен Лю показал, как он умеет создавать оригинальное и эпичное фэнтези с налётом театральности и пафоса. В самый раз для вселенной «Звёздных войн».