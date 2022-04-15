В сентябре 2021-го мы рассказывали о планах HBO Max выпустить мистический сериал Dead Boy Detectives («Мёртвые мальчишки-детективы»). У этого сериала интересная история.

Если кратко, то в третьем сезоне «Рокового патруля» в одной серии появились эти самые Мёртвые мальчишки-детективы — персонажи, придуманные Нилом Гейманом в своё время для «Песочного человека». Писатель в их истории соединил приёмы традиционной британской детской литературы: школьных историй и подростковых детективов. Позднее персонажи появлялись в комиксе «Книги магии», нескольких мини-сериях и собственной линейке Dead Boy Detectives.

Как в своё время эпизод «Титанов» запустил сериал «Роковой патруль», так и теперь эпизод «Рокового патруля» запустил новый сериал — HBO Max дал добро на производство целого сезона. В него войдёт 8 серий.

Сериал будет историей призраков, он будет исследовать темы потерь, горя и смерти через призму главных героев — призраков мальчишек Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда и их живой подруги Кристал Пэлис.

Сериалом займутся Стив Йоки и Джереми Карвер, работавшие над «Роковым патрулём». За производство отвечают Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

Главных героев сыграют Джордж Рекстрю (Пейн), Джейден Реври (Роуленд) и Кассиус Нельсон (Пэлис). В «Роковом патруле» дуэт сыграли Тай Теннант и Себастьян Крофт — увы, в основном сериале они сыграть не смогли