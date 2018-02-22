Канал HBO планирует провести любопытную рекламную акцию в преддверии выхода второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Для посетителей фестиваля SXSW, который пройдёт с 9 по 11 марта в Остине (Техас), сотрудники воссоздадут декорации города из шоу и запустят там интерактивный квест. Об этом пишет портал The Verge.

Двухчасовой квест начнётся в «шаттле Делос», который доставит посетителей фестиваля на специальную площадку в Остине. Сперва гостям предложат пройти интервью, и по его результатам им выдадут черную или белую шляпу. Затем участники отправятся в Свитуотер — город, фигурирующий в сериале. Гости смогут посетить отель Коронадо и салон Марипоса, а также пообщаться с местными жителями-андроидами, которых будут играть актёры и аниматоры. У внимательных участников есть шанс отыскать пасхалки и отсылки с подробностями о втором сезоне.

Второй сезон шоу выходит 22 апреля.

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