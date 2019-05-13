После выхода пятого эпизода восьмого сезона «Колокола» HBO выпустили тизер финальной серии шоу. В коротком ролике показали последствия событий пятого эпизода. Если вы ещё не видели предыдущую серию, то тизер лучше не смотреть.

Финал наконец-то расскажет зрителям о судьбе оставшихся в живых персонажей, а также поведает, кто сядет на Железный Трон (если это ещё кому-то нужно). В центре ролика — сама Дейенерис в окружении оставшейся армии, а вот из мирных жителей почти никого не видно.

Эпизод написали и поставили авторы всего проекта — Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. До этого каждый из них снял по одному эпизоду — Бениофф срежиссировал «Стезю страданий» (третья серия третьего сезона), а Уайсс — «Два меча» (первая серия четвёртого сезона).

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Кот-редактор
Кот-редактор
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