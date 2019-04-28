Чем кончится «Игра престолов»? Кого убьют, а кто займёт трон? Дейенерис — злодейка?

До завершения «Игры престолов» осталось всего ничего. Начало восьмого сезона получилось богатым на эмоции, но скудным на события и смерти ключевых персонажей. Впрочем, логика событий, комментарии создателей и актёров и тизер следующей серии обещают, что вторая половина сезона сполна компенсирует миролюбивость первой, и до конца доживут далеко не все. Мы попытались представить, что именно ждёт зрителей в оставшихся сериях.

Дейенерис станет злодейкой?

Мы не будем рассматривать теорию, что Король Ночи победит, все главные герои умрут или превратятся в зомби, а в Вестеросе воцарятся Вечная Ночь и Вечная Зима. Эта концовка была бы слишком мрачной даже для Джорджа Мартина, который не раз повторял, что финал «Песни» будет горько-сладким. Горько-сладким, а не в край чёрным. А Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс в последних сезонах отклонились от сюжета Мартина в сторону более клишированного традиционного фэнтези, так что шансы Короля Ночи близки к нулю. Он может дожить до финала, убить ваших любимых героев, победа над ним может потребовать огромных жертв, но сам победить он вряд ли сможет.

Но это не значит, что пережившие битву с Королем Ночи персонажи доживут до финала шоу. Это не «Властелин колец», а «Игра престолов», и финальным испытанием героев должна стать не борьба с абсолютным злом, а выживание в серии дворцовых интриг.

С одной стороны, остаётся Серсея и её двадцать тысяч Золотых мечей, а также вооружённый арбалетом Бронн, которого отправили на Север позаботиться, чтобы братья королевы не пережили войну. С другой, есть Дейенерис, матерь драконов и законная королева Вестероса. По крайней мере, так все думали до «Рыцаря Семи Королевств», где Дени узнала, что у Джона больше прав на престол, чем у неё, и крайне болезненно восприняла это известие.

Весь сериал мы наблюдали, как Дени учится быть мудрой и справедливой правительницей. Но Железный Трон был её идеей фикс все восемь сезонов. Не превратит ли это Дени в настоящую злодейку к финалу? Всё-таки она дочь Безумного Короля и уже не раз проявляла кровожадность — взять хотя бы казнь семейства Тарли. А тут твой новый парень говорит, что это он законный правитель твоих земель, а его сестра добивает: Север не планирует присягать тебе. Тут бы любой не выдержал. Чем бы ни кончился сериал — победой героев над Дени или её триумфом в качестве нового тирана — обе концовки гарантируют горько-сладкие чувства.

В пользу теории о Дени-злодейке свидетельствуют слова Эмилии Кларк, которая прямым текстом сказала, что в восьмом сезоне Дени «творит много дури», а последние сцены с её участием оставят у зрителей крайне неприятное послевкусие.

Короля Ночи победит Азор Ахай

В день после долгого лета, когда воссияет кровавая звезда, Азор Ахай возродится среди соли и дыма для последней битвы со злом и вынет из огня пылающий меч Светозарный. Если он победит, настанет лето, которому не будет конца, сама смерть склонит перед ним колено, и все, кто сражался на его стороне и погиб, возродятся. Слова пророчества в священных книгах Асшая

Одна из самых популярных теорий — что для победы над Королем Ночи потребуется новое воплощение легендарного героя древности Азора Ахая, Принца (или Принцессы), что был обещан. И воплотится он или в Джоне, или в Дени, или в их ребёнке, если он у них появится.

За обоих кандидатов говорят их былые поступки и пророчества. Джон в прямом смысле плод союза льда и пламени. Некоторые фанаты верят, что Рейгар Таргариен намеренно «скрестил» два древних рода и «вывел» Джона, женившись на Лианне Старк. В пользу Джона говорят возвращение с того света и стремление защитить мир людей от нежити, холода и смерти.

Он тот принц, что был обещан, и его гимн — песнь льда и огня. Рейгар Таргариен, но про другого своего сына

В пользу Дени — слова пророчества, поддержка Красных Жрецов (Станнис мог бы сказать, чего она стоит, если бы остался жив) и комментарии Миссандеи, что на высоком валирийском языке Принц, который был обещан, мог оказаться и Принцессой. Это было бы весьма в духе современного западного общества.

Правда, есть одна тонкость: по легенде об Азоре Ахае, для победы над Белыми Ходоками ему пришлось искупать свой легендарный меч Светозарный в крови жены, пронзив ей сердце. А это подводит нас вплотную к следующей теории.

Джону и Дени не суждено быть вместе

Если Дени сочтёт Джона угрозой для своего правления и превратится в злодейку, это исключает их совместное будущее. Если Джон или Дени окажутся Азором Ахаем, для победы над Королем Ночи та же легенда потребует от них пожертвовать друг другом.

В Доме Бессмертных Дейенерис получила предсказание: «Три огня ты должна зажечь: один ради жизни, второй ради смерти и третий ради любви». Дени уже развела в сериале два костра. На первом родились её драконы. Второй раз был, когда Дейенерис спалила дотракийских кхалов в храме Дош Хкалин. А что, если третий огонь — пламя Светозарного? И как она зажжёт его — отдав жизнь или забрав её? Пророчество можно трактовать двояко.

5 теорий короткой строкой Клиганбол Столкновение братьев Клиганов, которое в народе окрестили словом «Клиганбол», напрашивалось давно. В финале седьмого сезона Пёс почти что анонсировал его, пообещав расправиться с братом при следующей встрече. Столкновение неизбежно, если учесть, что героям нужно решать проблему Серсеи, а Гора её телохранитель. Правда, Клиганбол, скорее всего, закончится смертью обоих. Король Ночи — это Бран Одна из излюбленных фанатских теорий — что во всём виноват Бран. Якобы он во время своих хождений по временам побывал в телах всех без исключения персонажей Саги, включая Короля Ночи. Легендарный герой Брандон — строитель Стены — тоже Бран. Безумный король — Бран. В теле Ночного Короля — Бран. И если даже герои победят нынешнего Короля Ночи, новым будет… ну, вы поняли. «Игра престолов»: гениальная теория о Бране Потрясающая теория, которая объясняет множество тайн Вестероса. Осторожно, спойлеры! Вся «Игра престолов» — рассказ пожилого Сэма Тарли, которого играет… Джордж Мартин Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем более что и HBO, и сам Мартин отрицают, что Джордж летал в Ирландию ради съёмок в камео. Но сцену можно было снять тайком и поближе к Нью-Мексико, верно? «Игра престолов»: сериал — это флэшбек Сэма Тарли? Фанатская теория, которая связывает Цитадель и опенинг сериала. Мизинец подстроил свою смерть Как иначе объяснить, что один из самых опытных игроков в престолы резко отупел и подставился под сестёр Старк? Просто на его месте был Безликий из Браавоса. А сам Мизинец сейчас снова дергает за ниточки из-за кулис или пережидает бурю в Орлином Гнезде. Варис — русалка Нет, ну а вдруг? Чё? Телепортация в «Игре престолов» Как Варис, Мизинец и Джон Сноу перемещаются по карте со скоростью самолёта (и почему Ходоки так не могут).

Джейме убьёт Серсею

Многие считают, что Серсея не жилец. Прежде всего, дело в карме. Что в сериале, что в книгах плохие люди вроде бы безнаказанно творили злодейства, но рано или поздно их всех настигала расплата. Джоффри, Меррин Трант, Русе и Рамси Болтоны, Уолдер Фрей… имя Серсеи напрашивается следующим в списке.

Вторая причина — пророчество Мэгги Лягушки, что Серсея выйдет замуж за короля и похоронит всех своих детей. Сериал не упомянул третьей части пророчества: Серсея умрет от рук валонкара. В переводе с высокого валирийского это значит «младший брат». Серсея всю жизнь считала, что речь о Тирионе, однако и Джейме родился на несколько минут позже.

Это был бы крайне поэтичный конец. Джейме ради любви к сестре совершал ужасные вещи, но оставался ей верен. Серсея же, хоть и любила брата, постоянно его предавала. И лишь в конце седьмого сезона, когда Серсея ради власти решила рискнуть самим существованием Семи Королевств, Джейме, кажется, прозрел.

Серсея планирует воспользоваться силами Золотых мечей и отправила Бронна на Север — чтобы гарантировать, что её братья не переживут войну. Среди фанатов ходят теории, что, когда её власть окажется под угрозой, она попробует унести с собой Королевскую Гавань, как Безумный Король до неё. И тогда круг замкнётся. Джейме во второй раз убьёт монарха ради спасения тысяч жизней. А заодно расплатится с Серсеей за все её предательства. И, скорее всего, умрёт при этом сам.

Джендри — законный сын Роберта и Серсеи?

В сериале была сцена, где Серсея признается, что у них с Робертом был ребёнок, прелестный темноволосый малыш, который умер вскоре после рождения. Серсея никогда больше не вспоминала о первенце, и это странно: своих детей она любила.

А что, если этот ребёнок не умер? Что, если Серсея отнесла его в Блошиный конец и отдала на воспитание кузнецу? Джендри не знал, кто его мать, но помнил, что она была из благородных, у неё были светлые волосы и она иногда навещала его.

Серсея подходит под описание, и это делает Джендри законным наследником короля Роберта. Есть, правда две загвоздки. Первая: уже упоминавшееся выше пророчество Мэгги Лягушки, что Серсея переживёт всех своих детей. Вторая: у Джендри весьма сильные конкуренты. Разве что Джон и Дени погибнут в финале или отрекутся от престола и назовут Джендри своим наследником.

Тирион — Таргариен?

Ещё одна популярная теория гласит, что Тирион на самом деле внебрачный сын Безумного Короля и Джоанны Ланнистер.

Сторонники этой теории находят сразу несколько подтверждений: во-первых, нетипичную для Ланнистеров внешность, в частности цвет волос (по книге, волосы у Тириона не светлые, как у остальных Ланнистеров, а скорее белые, как у Таргариенов), цвет глаз, смерть его матери при родах и то, что несколько детей Эйериса родились с отклонениями.

Это объяснило бы две вещи. Во-первых, почему Тириона так ненавидел отец, который сомневался, что Тирион — его сын, но не мог этого доказать. А во-вторых, почему Тириона так благосклонно приняли драконы, обычно готовые спалить любого чужака.

Концовки книг и сериала будут различаться

Хотя общие наброски концовки Мартин рассказал шоураннерам ещё несколько лет назад, многих деталей и подробностей Джордж тогда и сам не знал.

Главные детали финала я сообщил им ещё пять или шесть лет назад. Но они могли что-то изменить, а я ещё очень многое добавлю. Джордж Мартин

Сейчас сценаристы признаются, что концовки книг и сериала будут отличаться деталями, атмосферой и судьбой некоторых второстепенных персонажей. Мартин уже давно жаловался, что в сериале начали убивать персонажей, которые ещё не успели сыграть свою роль в книгах.

При этом Бениофф с Уайссом не будут признаваться, что именно они поменяли по сравнению с вариантом Мартина. Они подогревают интерес к оставшимся книгам. Даже если читатели и узнают в общих деталях, чем закончится сага, в книгах они все равно найдут много того, чего не было на экране. Вопрос лишь в том, когда это случится.

Ни мы, ни Джордж не хотим особо распространяться на эту тему, но и в сериале, и в книге будут некоторые общие ключевые элементы. Но читатели, посмотревшие сериал, будут сильно удивлены новыми книгами. Во многих аспектах они будут сильно расходиться. Дэвид Бениофф

Так всё же, чем всё кончится?

Судя по комментариям создателей сериала, актёров и самого Мартина, концовка сериала будет далеко не самой счастливой, но и не самой пессимистичной. Хотя Гвендолин Кристи, например, считает, что после просмотра финала зрителям понадобится помощь психотерапевта. Сам Мартин, к слову, тоже любит сгустить краски:

Я вам двадцать лет говорю, что зима близко. А зима — это то время, когда всё живое умирает, а миром правят холод, лёд и тьма. Концовка Саги будет весьма далека от того хэппи-энда, о котором грезят люди.

Звучит весьма мрачно, если не вспоминать, что последняя часть цикла называется «Мечты о весне». Значит, хотя бы есть кому мечтать. Весна символизирует надежду, а пока жива надежда, ничто не потеряно до конца.

Автор скорее намекает на отсутствие хэппи-энда в том смысле, что в реальной жизни хэппи-эндов не бывает. С победой над противником накопившиеся за годы войны проблемы никуда не деваются, их надо кому-то решать. А те, кто остался, настолько изуродованы войной, что уже не смогу вернуться к миру. «Нельзя выполнить квест, — подытоживает Мартин, — и сделать вид, что жизнь идеальна».

В «Игре престолов» подобная концовка может быть реализована так. Герои победят и Белых Ходоков, и Серсею, и Золотых мечей, но цена этой победы будет так высока, а последствия столь масштабны, что раны от этой войны никогда не смогут зарасти. Из тех персонажей, кто дошёл до конца, никто не получит того, чего хотел.

Правда, пророчество о Принце, который был обещан, сулит, что «все, кто сражался на его стороне и погиб, возродятся». Значит ли это, что все жертвы последней битвы за Винтерфелл оживут? Не обесценит ли такой сюжетный ход смысл всего сериала?

Кто умрёт, а кто нет?

Джон и Дени: вероятность того, что никто из сладкой (пока что) парочки не погибнет в финале, крайне мала. Если Джон с Дени разругаются и окажутся по разные стороны конфликта, если кто-то из них окажется Азором Ахаем… да в любом случае кто-то из этой пары должен погибнуть.

Если сериал последует современным трендам, выжить и воцариться должна Дени. Но её выживание будет противоречить всей логике цикла. Дейенерис мечтала о Железном троне с первого появления на экране и шла к этой цели долгие восемь сезонов. Джон Сноу не мечтал о короне и хотел лишь блага для тех, за кого он в ответе. Что может быть более подходящей горько-сладкой концовкой, чем смерть Дейенерис на пороге триумфа и воцарение Джона, который не хотел короны и теперь вынужден учиться быть хорошим правителем?

Джейме и Серсея: гибель Серсеи предрешена пророчеством почти наверняка. А логичным завершением арки самого Джейме станет убийство сестры и смерть подле неё.

Санса: выживет, останется леди Винтерфелла и станет Хранительницей Севера (если не королевой).

Арья: скорее всего, также переживет войну — вряд ли из неё несколько сезонов делали совершенного убийцу, чтобы слить в финале. Её судьба после войны может быть разной: Арья может остаться в Винтерфелле возле сестры, но скорее она уйдёт странствовать по миру и искать в нём своё место.

Тирион:

Для моего персонажа история заканчивается прекрасно, и неважно, трагически или нет. Питер Динклейдж

Нам нечего добавить: Тирион умрёт трагической, но красивой смертью.

Серый Червь и Миссандея. Когда два персонажа перед важным боем начинают строить планы на жизнь после войны — это верный признак, что один из них (если не оба) скоро умрёт. Это жуткое и приевшееся клише, почти такое же приевшееся, как «завтра мы все умрем, давай потрахаемся сегодня», и это клише уже было в прошлой серии. Наша ставка: Серый Червь не жилец, Миссандея имеет все шансы к нему присоединиться.

Сэм и Лилли: у Лилли были все шансы на выживание, пока сценаристы не направили её в крипту Винтерфелла. Глупо было направлять туда женщин и детей: как-никак, Король Ночи умеет поднимать мертвецов, так что в криптах наверняка разыграется настоящая резня. Наша ставка — что из всех, кто туда спустился, не уцелеет никто, включая Лилли и Малыша Сэма. Старший Сэм выживет и напишет хронику всех событий, но потеря семьи навсегда сотрёт радость из его жизни.

Бран: выживет, но окончательно превратится в Трёхглазого ворона. Возможно, потеряет своё тело.

Пёс: одолеет брата в долгожданной дуэли, но умрёт от полученных ран.

Теон: погибнет в Богороще Винтерфелла, защищая Брана.

Варис: погибнет в криптах Винтерфелла.

Джорах Мормонт, Подрик Пейн, Бриенна Тарт, Тормунд, Берик Дондаррион и Скорбный Эдд: скорее всего, большая часть этих героев не переживёт битву за Винтерфелл.

Джендри: самый непредсказуемый персонаж. Может как погибнуть при обороне Винтерфелла, так и взойти на Железный трон.

Кто займёт Железный трон?

Джон или Дени: они бы наверняка хотели править вместе, но мы уже писали, почему это невозможно. Престол займёт кто-то один. Ставим на то, что это будет Джон, снова вынужденный играть роль, к которой не стремился.

Король из него, скорее всего, будет так себе, и некоторые видят в этом отсылку к «Властелину колец». Мартин, хоть и фанат Толкина, был не согласен с тем, что из Арагорна получится хороший король. Посадив на трон Джона, он сможет показать, какие на самом деле получаются короли из просто хороших людей.

Править тяжело. У «Властелина колец» очень средневековая философия: если король — хороший человек, то земля будет процветать. Это не так просто. Толкин может сказать, что Арагорн стал королём и правил сотню лет, и было его правление мудрым и справедливым. Но Толкин не отвечает на вопрос: какой была налоговая политика Арагорна? Сохранил ли он регулярную армию? Что он делал во времена голода и наводнений? И что насчёт орков? Война закончилась, Саурон сгинул, но орки никуда не делись, они скрываются в горах. Будет ли Арагорн проводить политику направленного геноцида и убьёт их всех, включая младенцев? Джордж Мартин

Джендри: только если что-то случится и с Джоном, и с Дени. Но прежде Джендри признают законным наследником своего отца. В лучшем случае он получит Штормовой предел.

Тирион или Серсея: нет шансов. Нерожденный ребёнок Серсеи — не успеет родиться.

Король Ночи: зачем ему Железный трон? Ему достаточно вечной ночи и зимы.

Никто — это была бы крайне романтичная концовка. Железный трон — символ бесконечных дворцовых интриг и предательств. Было бы символично разорвать этот круг, уничтожив трон. Дело в таком случае кончится распадом страны. Второй вариант — первая Вестеросская республика, хотя вряд ли в Семи Королевствах пойдут на это в ближайшие пару сотен лет.