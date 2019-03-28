Канал HBO выпустит двухчасовую документалку о съёмках последнего сезона «Игры престолов» — «Последний дозор». Фильм сняла британская постановщица Джинни Финлэй («Великая хип-хоп-мистификация»).

Картина расскажет о съёмках заключительного сезона, об отношении к сериалу актёрского состава и съёмочной команды. Как утверждают в HBO, фильм будет «чем-то большим, чем просто документалкой — это забавная, умная и трогательная история о людях, которые создали целый мир, но в итоге были вынуждены распрощаться с ним». Постановщица получила полный доступ на съёмочную площадку, поэтому сможет показать процесс производства во всех деталях.

В числе прочего, в документалке покажут, как снималась последняя битва, как команда боролась с непогодой и как актёры отбивались от многочисленных фанатов, которые требовали раскрыть сюжет шоу.

Фильм выйдет после завершения сериала — 26 мая. А заключительный восьмой сезон начнут показывать 14 апреля.