Студия Dire Wolf Digital анонсировала настольную игру Game of Thrones: Oathbreaker по мотивам одноимённого шоу. Для оформления коробки авторы использовали кадры из сериала.

Game of Thrones: Oathbreaker описывается как «игра о предательстве и интригах». Она рассчитана на состав от пяти до восьми участников, и один из них берёт на себя роль Короля/Королевы, а остальные — придворных Лордов и Леди. Кто-то из них преданно служит короне, а другие стремятся захватить власть. Подробной информации о правилах пока нет — известно, что время партии составит от 30 до 45 минут. В коробку войдут два двухсторонних поля, шесть двусторонних карточек персонажей, шесть знаков дома, карточка Денницы короля, 60 жетонов, 125 карт, 33 карт миссий, жетоны порядка и хаоса, а также книга правил. За настолку просят 35 долларов.

Dire Wolf Digital выпускает различные настолки вроде «Кланк!», «Кланк! Наследие», а также цифровые версии карточных настолок вроде Eternal и Pokemon TCG Online. Пока неизвестно, планирует ли кто-то издавать Oathbreaker на русском.