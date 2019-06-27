HBO анонсировали выход полного издания сериала «Игры престолов» — аж на 33 дисках! Все они вместе составляют диораму, нарисованную художником Робертом Боллом.

А вот так будет выглядеть деревянный короб с кожаными вставками:

HBO выпустит «эпическое» издание «Игры престолов» на 33 дисках — с 15 часами бонусного контента 1

Помимо восьми сезонов на диски войдёт более 15 часов дополнительных материалов — некоторые из них не публиковались ранее. Например, выпуск передачи Game of Thrones Cast Reunion с актёрским составом сериала и ведущим Конаном О’Брайеном.

А вот тизер самой коробки:

В число дополнительных материалов также войдут документалка про съёмки финального сезона «Последний дозор», эксклюзивный 30-минутный ролик с командой про съёмки Битвы за Винтерфелл, аудиокомментарии к финальному сезону, пять удалённых сцен и многое другое.

В продажу комплект поступит 4 декабря. Цена вопроса — 250 долларов (около 16 тысяч рублей).

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Кот-редактор
Кот-редактор
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