HBO анонсировали выход полного издания сериала «Игры престолов» — аж на 33 дисках! Все они вместе составляют диораму, нарисованную художником Робертом Боллом.
А вот так будет выглядеть деревянный короб с кожаными вставками:
Помимо восьми сезонов на диски войдёт более 15 часов дополнительных материалов — некоторые из них не публиковались ранее. Например, выпуск передачи Game of Thrones Cast Reunion с актёрским составом сериала и ведущим Конаном О’Брайеном.
А вот тизер самой коробки:
В число дополнительных материалов также войдут документалка про съёмки финального сезона «Последний дозор», эксклюзивный 30-минутный ролик с командой про съёмки Битвы за Винтерфелл, аудиокомментарии к финальному сезону, пять удалённых сцен и многое другое.
В продажу комплект поступит 4 декабря. Цена вопроса — 250 долларов (около 16 тысяч рублей).
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